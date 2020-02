Kvůli orkánu Sabine si moravskoslezští hasiči do pondělního rána připsali na své konto na šest desítek výjezdů.

„Především šlo tradičně o odstraňování spadlých stromů, v několika případech i provizorní upevnění či stržení uvolněné plechové střešní krytiny. Tyto události si dosud nevyžádaly žádné zranění ani větší materiální škodu,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela, který předpokládá, že se počet výjezdů během dne ještě zvýší.

BEZ PROUDU

"V Moravskoslezském kraji řešíme 3 poruchy na vysokém napětí (oproti pěti v 5:30, takže už se podařily první opravy). Bez proudu je zhruba 300 odběratelů na Bruntálsku – v Ludvíkově, Karlově Studánce a Suché Rudné," uvedl před osmou hodinou ranní mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol.

"Na opravách pracujeme a snažíme se obnovit dodávky co nejdříve. Zrušili jsme všechny plánované opravy, abychom měli k dispozici maximální počet elektromontérů a techniků," doplnil dále.

Většina poruch by měla být odstraněna během dopoledne, další do večera. Závisí ovšem na vývoji počasí a síle větru…

Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení následkem silného větru.

Poruchy je možné nahlásit na naši bezplatnou kontaktní linku 800 850 860. Aktuální informace jsou zveřejněny také na webech www.cezdistribuce.cz a www.bezstavy.cz.

STAV NA ŽELEZNICI

Situce se mění každým okamžikem i na železnici, zejména v Čechách. Například trať z Českých Budějovic směr Nové Údolí stojí, provoz vlaků byl úplně zastaven. Všechny směry z Českých Budějovic jsou neprůjezdné.

Webová stránka Českých drah už je opět funkční. Aktuální situaci tedy můžete sledovat zde: www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu.

Český hydrometeorologický ústav již v neděli odpoledne zvýšil varování proti bouři na extrémní. Tento stupeň nebezpečí platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a Kraj Vysočina. Ovšem silný vítr dnes podle výstrahy ČHMÚ hrozí po celý den v celém Česku. Na Sněžce měl vítr ráno dosáhnout rychlosti dokonce až 180 kilometrů za hodinu - aktuální situaci v republice sledujeme on-line zde.