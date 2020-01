Muži i ženy celí v černém, rudé růže a smuteční výraz přítomných. Nezasvěcení kolemjdoucí si museli myslet, že někdo skutečně umřel. Tak věrohodně, dokonce i v doprovodu dechové kapely, prošel v pátek odpoledne Orlovou smuteční průvod čítající okolo stovky lidí, v jehož čele nesla čtveřice mužů rakev…

„Nejsou tu ale jen zdravotníci, je tu i mnoho obyvatel města, kterým se nelíbí postup kraje, který omezuje provoz této nemocnice,“ řekl novinářům bývalý primář ortopedického oddělení Tomáš Kbel.

De facto recesistickou akci připravili orlovští zdravotníci proto, aby se s orlovskou ortopedií rozloučili důstojným způsobem. „Nechceme Orlovou opustit jen tak. Dnešním dnem končí velká kapitola místní nemocnice, končí mezinárodní spolupráce s ortopedy v polském Sosnovi a v Žilině. Skončilo pořádání společných kongresů, které vznikly spontánně a loni se konal už 21. kongres. Ano, ten průvod je recese, ale v tom smíchu jsou slzy,“ nechal se slyšet Tomáš Kbel.

Na konci průvodu šel Jaroslav Kočenko a nad hlavou nesl nápis „Nemocnici obnovit, krajský úřad zrušit“. „Jsem orlovský rodák a po celou dobu od války tu nemocnice byla. A dnes? Je nefunkční, jsem naštvaný a proto jsem přišel vyjádřit svůj názor. Nepotřebujeme úředníka na kraji ,ale nemocnici,“ tvrdí muž.

Ortopedické oddělení bude v karvinské rájecké nemocnici normálně fungovat a poskytovat kvalitní péči i po odchodu zdravotníků orlovského pracoviště. Ti loni v listopadu podali hromadné výpovědi a poslední lednový den jim skončila výpovědní lhůta. Vedení krajské Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj se podařilo stabilizovat personál. Má dostatek kvalifikovaných lékařů a sester, kteří se o pacienty budou starat.

K TÉMATU

Tým ortopedů se rozpadl

Krajský úřad jako zřizovatel nemocnice v rámci optimalizace loni rozhodl přestěhovat ortopedii nejprve do Havířova a poté do Karviné-Ráje. To se ale zdravotním nelíbilo a hromadně podali výpovědi. Orlovský ortopedický tým se proto rozpadl – lékaři odešli všichni, do Karviné nakonec šla asi třetina sester. V Karviné u funguje nový tým pod primářem Martinem Holinkou. Orlovští ortopedi si sehnali práci v okolí – v Havířově, Karvinské hornické nemocnic, ve Frýdku-Místku či soukromé lékařské sféře.