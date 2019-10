Více jak tři sta dvacet tisíc korun musí vracet svým osmnácti uživatelům Domov seniorů Vesna v Orlové, který provozuje tamní radnice. Někteří z uživatelů se této satisfakce za neoprávněně účtované nájmy žel nedožili. Deník o případu již informoval, nyní se na redakci formou otevřeného dopisu obrátil bratr jedné z poškozených.

Domov seniorů Vesna v Orlové. | Foto: archiv

Pan Jaroslav Mazurek je člověk, kterému mohou děkovat i ostatní poškození klienti orlovského zařízení. Je to právě on, kdo odhalil chybu v účtování nájmů, ke které došlo v loňském roce. Kvůli rekonstrukci museli být někteří klienti dočasně přemístění do jiných zařízení v okolí. Vesna jim ale účtovala stále nájmy, jako by pobývali zde.