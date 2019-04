„Jsem pro zachování K-Centra v současné podobě se stěhováním do nových vhodných prostor,“ uvedl například orlovský starosta Miroslav Chlubna (Koalice politických hnutí NEZÁVISLÍ a Změna pro lidi).

Tato varianta by znamenala, že K-Centrum by se přestěhovalo do části v tzv. Doubravanu. Původně totiž byla pro jeho novou adresu připravena stavba z unimobuněk v části Poruba. Proti tomu se ale postavili v petici tamní obyvatelé. „Nyní můžeme stavbu v Porubě využít třeba pro pracovníky veřejně prospěšných prací, pro asistenty prevence kriminality a podobně,“ dodal orlovský starosta.

PREVENCE, KTERÁ SE VYPLÁCÍ

Pro zachování K-Centra v současné podobě jsou i další. „Dříve jsem byl k fungování K-Centra více skeptický, čím více se ale seznamuji s protidrogovou problematikou, nedokáži si představit, že by tato služba měla zaniknout a fungovat v jiném rozsahu, než dnes,“ míní zastupitel a rovněž i velitel orlovské městské policie Roman Galia (ČSSD).

„Existují propočty, které říkají, že za každou korunu vloženou do této prevence se společnosti vrátí korun šest. To jsou ušetřené náklady třeba na šíření žloutenek, HIV a dalších společenských dopadů, které by se bez prevence mohly ze strany uživatelů drog šířit dál,“ dodal.

Ve hře jsou tedy stále dvě varianty. Ta první představuje zrušení současné registrované sociální služby K-centrum s tím, že nově by tato organizace fungovala víceméně jen jako terénní program. To by ale znamenalo výrazné omezení zdejších služeb. Druhá varianta je zachovat K-Centrum v současné podobě a pouze ho přestěhovat. Organizace mimo jiné ročně zlikviduje přes 30 tisíc injekčních stříkaček po narkomanech. Při práci v terénu přitom pracovníci K-Centra nacházejí jen několik procent stříkaček, většinu jim nosí sami klienti do sídla K-Centra díky vhodně nastavenému výměnnému programu. K-Centrum v současné podobě také poskytuje informace a odbornou pomoc rodičům, kteří mají podezření, že jejich dítě má drogové zkušenosti, nabízí odborné přednášky školám a působí i na dalších stupních prevence.