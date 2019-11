Na centrálním ostravském náměstí, které v roce 1989 ještě neslo název Lidových milicí, se lidé scházeli k demonstracím před 30 lety. Dnes už je to náměstí Masarykovo, a lidé tady mířili i dnes. Je totiž centrem oslav výročí sametové revoluce.

Je těsně před třetí hodinou odpoledne, z expozice, které vévodí socha bývalého symbolu náměstí – milicionáře −, právě odchází manželé, odhadem padesátníci. Když se jich ptám, jak se jim připomínka listopadových událostí zamlouvá, mile se usmějí a odpovídají, že rozhodně stála za zhlédnutí.

„Je to působivé a člověka to nutí přemýšlet a ty, kdo tehdejší dobu zažili, i vzpomínat. Ty stěny z dřevotřísky s nápisy a novinami, které tehdy hlásaly jedinou pravdu…U těch stojí za to na chvíli se zastavit a zavzpomínat,“ říká po chvilce zamyšlení Rumuald Polednia, který přijel do Ostravy se svou manželkou.

Na další otázku se ptám kostrbatou polštinou trochu zdlouhavě, polský pár mě s úsměvem a chápavým gestem zarazí. „Tuším, na co se chcete zeptat. Třicet roků uplynulo a společnost je u vás zase rozdělená. Důležité je, že lidé mohou svůj názor říct, demonstrovat za něj a nic jim nehrozí. V Polsku je společnost také rozdělená.

V privátním životě se ty spory tolik neostří a lidé se baví mezi sebou normálně, i když mají hodně odlišné politické názory. Ale třeba na úřadech, někde i v zaměstnání, se to občas vyostří hodně,“ loučí se usměvaví manželé od severních sousedů.

Martin Kolář z Ostravy měl v době sametové revoluce šestnáct roků a na brigádě právě sázel stromky. „Tenkrát jsem práce až nad hlavu. Když jsem přišel domů, tak i mamka říkala, že se snad nebude opakovat rok 1968 a svobody se konečně dočkáme,“ vybavil si rodák z Ostravy tři desetiletí starou vzpomínku a odpověděl na otázku, jestli se mu program ostravských oslav „Sametu“ nezdá chudší a nechybí mu vystoupení známých písničkářů a zpěváků.

„Prošel jsem si expozici a začetl jsem se do novin z padesátých let, kde psalo Rudé právo o procesu se Slánským, program besed a přednášek je také zajímavý. Nemyslím, že pokud by se náměstí zaplnilo při koncertu známé kapely, byly by ty oslavy lepší,“ přidal svůj názor Martin Kolář.

Další z ostravských pamětníků listopadových událostí, který sám o svých zážitcích lidem v těchto dnech vypráví, dodal, že je mile překvapen, kolik lidí do obřího stanu na náměstí chodí.

Aby to hodnocení bylo úplnější, je třeba dodat, že pokud jde o návštěvnost, tak ta třetí listopadovou sobotu, trhala rekordy v ostravských obchodních centrech. Třeba v Avion Shopping Parku, kde dnes slavnostně rozsvěcovali vánoční strom koncertem Ewy Farne, nebylo vpodvečer k hnutí. A to jak v prostorách obchodní galerie, tak na parkovišti…

