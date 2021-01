Co se před rokem jevilo jako lehce populistický výrok primátora Tomáše Macury, zanedlouho může být realita. „Chceme, aby nejvyšší stavební úřad (NSÚ) sídlil v Ostravě,“ vyhlásil loni v lednu primátor v návaznosti na připravovanou novelu stavebního zákona a s ní související zřízení nejvyššího stavebního úřadu.

Znovu o tom představitelé města s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou jednali na konci minulého roku.

„Vyhlídky jsou nadějné, rozhodnuto však zatím není. Dosáhli jsme dohody na tom, že umístění sídla NSÚ v Ostravě bude součástí komplexního pozměňovacího návrhu, který předloží sama paní ministryně Dostálová při projednávání nového stavebního zákona ve sněmovně. V rukou to pak budou mít poslanci, snad se k Ostravě neobrátí zády,“ řekl včera Deníku Tomáš Macura, jenž přiblížil, že zákon samotný má projít druhým čtením v poslanecké sněmovně během února a v platnost by mohl vstoupit už ve druhé polovině letošního roku.

Kvalitnější výstavba

Pokud vše vyjde, jak má, tři největší tuzemská města se mohou těšit na vlastní stavební předpisy. „Byl to jeden z našich základních požadavků. Je celá řada technických aspektů, které říkají jak má stavba vypadat a které často nejdou zrealizovat dohromady, aby se vytvořilo kvalitní město. Vlastní stavební předpisy má nyní jen Praha, kde jsou nastaveny specifické podmínky pro výstavbu,“ říká náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová, která má vedle investic na starosti stavební řád.

Podle ní hrozilo, že nově vlastní předpisy nebude mít ani Praha. „Proto jsme apelovali, aby to bylo naopak a vlastní předpisy si mohlo nastavit každé větší město. Vzešla dohoda, že vlastní podmínky budou mít alespoň tři největší města. Umožní nám to stavět kvalitněji,“ zdůrazňuje někdejší místostarostka Poruby.

„Praha, Brno a Ostrava jsou tři největší metropole, mají nejvíce obyvatel i nejhustší zástavbu, a zároveň jsou v územním plánování velmi specifické,“ přikývla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Noty z východu aneb Ostrava soudcem

Vedle volnějších rukou s novým stavebním zákonem by Ostrava při získání NSÚ těžila i z dalších výhod a dostala by se do centra dění. „Vznikla by vrcholná instituce s novými pracovními příležitostmi a zároveň významné místo k řešení jednotlivých věcí týkajících se rozhodování o stavebním povolení. Praha říká, že má hodně rizikových a konfliktních staveb, takže by určitá neutralita v tomto prostředí byla dobrá. Posílilo by se metropolitní postavení Ostravy. Nejvyšší stavební úřad bude mít řadu poboček po republice, tady jde o umístění hlavy. A Ostrava takovýto orgán nemá,“ popisuje přínos pro moravskoslezskou metropoli Bajgarová, podle níž i Praha je pro Ostravu coby nezávislého „stavebního soudce“. „Tady to má vazbu i na místní soudy, takže to dává logiku.“