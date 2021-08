Pořadatelé si pro návštěvníky připravili bohatý program a tuny barev.Areál se v sobotu 11. září otevře přesně v pravé poledne. Program zahájí DJ LOWA, který bude celou akci i moderovat.

Prvním závodem bude Rainbow Run Family na dva kilometry, po kterém už odstartuje festival, během kterého se jako první představí kapela Mirai.

„Potom máme připravené různé soutěže, nebo duhové hasičáky. Což jsou hasičáky naplněné barvou, to je potom u pódia úplná duhová euforie. Úplně nejlepší je ale naše Duhové nebe, kdy je před podiem zhruba pět tisíc lidí, kteří najednou vyhodí do vzduchu barvu a ono to celé opravdu připomíná nebe plné barev,“ láká hlavní organizátor akce Roman Fučík.

Následovat bude další běh, tentokrát na pět kilometrů. „Letos je to poprvé, kdy na trase bude pět házecích zón, kterými účastník proběhne. Zlatá zóna patří Toman Finance Group, červená zóna Baloušek Tisku, zelená zóna Autodomu Vrána, modrá zóna Revírní bratrské pokladně a žlutá cílová zóna je ve znamení realitní kanceláře Sting,“ přibližuje Fučík.

Večerní program odstartuje kapela Zlatá Éra a poté Dara Rolins. Celou barevnou párty zakončí DJ LOWA.

Kromě nabitého programu nebudou chybět ani zábavní zóny a široký výběr občerstvení.Vstupenky jsou stále k dostání, a to hned ve třech variantách – standardní, stříbrné a zlaté. Součástí je vždy tričko, sluneční brýle, medaile, barvičky a startovací číslo. Více informací zájemci naleznou na webu rainbowrun.cz