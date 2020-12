Kapitálový rozpočet města Ostravy pro příští rok, tedy část, která je určená na investice a opravy, počítá s tím, že hned 46 procent bude profinancováno v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to podle informací Deníku bez toho, aniž by se tam započítávaly výdaje na koncertní síň a obnovu městské nemocnice na Fifejdách.

Podle investiční náměstkyně ostravského primátora Zuzany Bajgarové městské obvody pro tyto účely příští rok dostanou celkem 569 milionů korun, a to včetně neúčelové investiční dotace ve výši 216 milionů. Obvody podle ní dostanou také necelých 134 milionů korun, které nevyčerpaly na investice letos.

Dva úhly pohledu

„Ta čísla jsem obvodům ukazovala cíleně, abychom si řekli, jaké je rozložení financí napříč městem. Neřekla bych však, že jde do Moravské Ostravy a Přívozu příliš peněz, je to špatný výklad,“ říká k věci Zuzana Bajgarová.

„Bavme se o tom, že jsou v tom i akce z rozpočtu města. Například kvůli městské nemocnici se tam staví parkovací dům, řešíme historická jatka, a tyto investice do toho budgetu spadají, včetně třeba vodohospodářských staveb. Proto to takto vychází,“ nabízí jiný pohled na věc náměstkyně pro investice a přikládá další čísla. „Kdybychom odečetli městské akce, je procentuální rozdělení úplně jiné. Moravská Ostrava a Přívoz by byla kryta z investičního rozpočtu města 9,8 procenta, Vítkovice 6,8 %, Poruba 8,4 %, Mariánské Hory a Hulváky 13,5 % a například Ostrava-Jih dokonce 15,8 %.“

Supluje magistrát radnici?

Zdaleka ne všichni to ale vidí stejně. „Není to tak, že by ty peníze byly přímo pro obvod,“ přiznává Aleš Boháč, předseda sboru ostravských starostů, sám první muž Radvanic a Bartovic.

„Ostrava to dělá za obvod, v podstatě supluje radnici, a to je na tom možná to nejzajímavější. Radnice má 150milionový kapitálový rozpočet a stovky úředníků a město to všechno supluje. Poukazuje to na neschopnost radnice, která si ani žádný projekt nevymyslí. A je otázka, jestli to centrum města zlepší,“ přisadil si Boháč, podle něhož to není příliš motivující přístup.

„Všichni se musíme snažit, ale někomu jsou peníze doslova podstrkovány. Vždyť jim tam chtěli postavit bytové domy a radnice to ani nechtěla přijmout. Co já bych za to v Radvanicích dal. Samozřejmě ale není žádný obvod, který by si při takového finanční pozornosti stěžoval.“

Souhlasí s ním i starosta Svinova Radim Smetana. „Letošní schválený rozpočet města preferuje spíše obnovu a revitalizaci centra Ostravy na úkor rozvoje a investic do ostatních obvodů,“ říká Smetana a jako příklad zmiňuje kanalizaci ve svém obvodu, která se plánuje už dvacet let, a v příštích dvou letech do ní město investuje na nátlak Ostravských vodáren a kanalizací asi 23 milionů korun. „Jinak nám zůstaly asi tři akce za šest milionů korun. Stará Bělá, Plesná, i tam všude jsou finance zabrzděné,“ brání Smetana další menší obvody.

Zuzana Bajgarová nemá k dispozici procentuální rozdělení investic napříč městem v minulých letech. Hovoří však o potřebě vyvažování a postoji obvodů svým způsobem rozumí.

„Už nějakou dobu se útočí na Porubu, že tam jde spousta peněz na jeden jediný projekt, který se musí dořešit a je nákladný. Svého času to byla Slezská Ostrava kvůli Bazalům, jindy Vítkovice kvůli sportovním halám. A teď jde řada investic města do centrálního obvodu,“ vypočítává Bajgarová. I proto se podle svých slov snažila posílit financování investičních akcí jiných obvodů. „Dali jsme více peněz na projekty, které mají. Historické jádro má však řadu problémů a akcí, které potřebují financování.“

Méně peněz pociťujeme

Starosta Hošťálkovic Jiří Jureček by se pod to ale nejspíše nepodepsal. „Plně rozumím, že centrální obvod je výstavní skříň města a měl by mít nějaký progres, to plně chápu. Ale schválený rozpočet ubral oproti letošku asi 13 procent, což obvody pociťují. V posledních letech jsme s panem primátorem a investiční náměstkyní řešili, že i pro sebe chceme rozvoj. Pokud to bude jednorázově, jsem schopen to akceptovat, ale rozhodně na takový trend nejsem zvědavý dlouhodobě,“ varuje Jureček, který coby starosta malého okrajového městského obvodu bude podle svých slov vždy bít na poplach za to, aby menší obvody dostávaly víc peněz. Přiznává však, že započítávání či nezapočítávání městských investic jsou dva úhly pohledu, které se bijí.

A naopak s obhajobou přispěchává starosta Nové Bělé Lumír Bahr. „Město investuje i do obvodů, a kdybych to měl brát jako kolega Boháč… Dívejte, my máme rozpočet kolem dvaceti milionů korun, přitom na příští rok tu máme naplánované investice města do kanalizace hned za 55 milionů. V takovém součtu je to také hrozně moc. Je třeba od toho městské investice odečíst,“ říká Bahr.