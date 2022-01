„Viděl jsem tam různé existence. Někteří mi připadali, že jsou nadrogovaní. Hůlkami přehazovali věci, pak něco vzali, hodili do vozíku a poodjeli dále,“ uvedl jeden z obyvatel.

Prostor začaly střežit kamery, strážníci zde prováděli častější kontroly. To však pomohlo jen částečně. Nyní město přistoupilo k radikálnímu řešení. Černou skládku se rozhodlo zlikvidovat. Ve čtvrtek začal odvoz odpadků. Do díla se pustily bagry, které odpad přemisťovaly na korby vozidel. Práce potrvají několik dnů, náklady jsou odhadovány na dva a půl milionu korun.

Konečně

„Konečně. Bylo to tu šílené. K večeru někdy přijížděla auta, která to tu vysypávala. Podle mě se firmy takto zbavovaly odpadu, hlavně stavebního,“ řekl Deníku muž vykloněný z okna domu nacházejícího se přímo naproti skládce. „Běhali tu myši a potkani, smrdělo to tu. Snad se to teď zlepší. Hlavně aby znovu nezačala najíždět auta,“ dodal muž.

Problémy

Podle zástupců ostravského magistrátu zahájení likvidace skládky předcházel náročný proces. „Neboť stát, jakožto vlastník pozemku, nekonal. Město tohoto většinového vlastníka pozemku opakovaně vyzvalo k odklizení odpadu, ten však reagoval nevstřícně, načež se dokonce pozemku vzdal. Takhle jsme to nechtěli nechat. Proto jsem ráda, že se podařilo v rozpočtu alokovat finanční prostředky na kompletní likvidaci této rozsáhlé černé skládky,“ uvedla Kateřina Šebestová, náměstkyně ostravského primátora.

Kromě této řeší město i obdobnou skládku v lokalitě řadových garáží v ulici Muglinovské na levém břehu Ostravice. Ve spolupráci s městským obvodem bude i tato skládka odstraněna v průběhu letošního roku.

K TÉMATU

Většina skládky v ulici Rovné v Ostravě-Přívoze leží na pozemku, který vlastnila zaniklá organizace Podnikový výbor ROH OKR – Dolu Vítězný únor v Ostravě. Pozemek byl od 12. října 2010 do 29. května 2020 ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který se ale podle vyjádření ostravského magistrátu pozemku vzdal.

Následovaly stížnosti města na nečinnost tohoto úřadu. „Na podanou stížnost bylo v listopadu roku 2020 reagováno sdělením, že Česká republika již není vlastníkem pozemku,“ konstatovala mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.