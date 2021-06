Solidně zaplněné ulice a posezení či stolky před jednotlivými barvy i v dřívějších hodinách kolem 21. hodiny, později ještě víc!

Fenomén Stodolní se vrací k životu a každý si vyhledává podnik sobě blízký. Někdo bar s gurmánskými rumy, jiný dá přednost vodce, další jde tam, kde mají vodní dýmky, nebo třeba sportovní přenos. K vidění je u Bernies i Jan Světlík.

Došla vodka a volali pohotovost

„Minulý víkend po rozvolnění to dopadlo nad očekávání dobře. Dokonce tak, že jsme na to ani nebyli zásobeni, takže jsme v noci museli volat pohotovost, aby nám dovezli pivo a hlavně vodku, která tekla proudem,“ říká barmanka Míša z „Éčka“. Nyní je navíc po výplatách, takže i na konci Stodolní v klubu E99 to žije!

„Ale je to tu mrtvější, co? První půlka Stodolní, to byla hlava na hlavě,“ povídají si dvě mladíci. Je pravda, že ulice jako taková vzadu už tradičně tolik nepulzuje, kasy v samotných podnicích se ale třesou blahem. Vlastně ve všech!

Stodolní ulice v Ostravě, 11. června 2021.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Minulý víkend byl docela hardcore,“ soudí barmanka Míša z Dublin Pubu. Očekává, že i dnešek, kdy se nestačí i s několika kolegy otáčet, je spíše prvotní boom, kdy už lidé potřebovali upustit páru, a zase to spadne to zajetých kolejí z doby před covidem. „Na to, že se nesmí zpívat a tančit, je fakt narváno,“ přiznává.

S pivem na lačno, stydí se, ale je spokojený!

Mezi ty, kdo v tento příznačný den vyrazili na Stodolní, je i tříčlenná skupina v podniku Marvin‘s. Její „mluvčí“ Martin se sice cuká, že se stydí, přestože už měl jedno pivo na lačno a u vodní dýmky do sebe tlačí další, ale zjevně je spokojený.

„Je to kamarádův bar, jinak tady moc nechodíme,“ přiznává sváteční návštěvník Stodolní. A David Vedra, provozní baru, v němž parta sedí, podotýká, že Marvin‘s zatím funguje v provizorním režimu, kdy má otevřeno jen v pátek a sobotu, protože po covidu má většinu personálu novou, a tak ho musí až čtyři dny v týdnu zaučovat, aby se vyznal ve více než sto lahvích rumu téměř ze všech koutů světa a uměl je klientům prodat.

„A na to máme nyní ty tržby strašně pěkné. Za ty dva dny v minulém týdnu dokonce ještě lepší než před covidem,“ podotýká Vedra.

Uznalým pokyvováním „pátek je pátek“ nás vítá i provozní David Šeděnka z Harley‘s retro baru. Toho, pokud by měl na covidu najít nějaká pozitiva, těší, že za ten rok a půl baru dorostla nová generace hostů. Cílovkou jsou tam, jako jinde, hlavně mladší – od osmnácti (oficiálně) do zhruba pětatřiceti. „Ale třeba šéf, který má 57, tady chodí s přáteli pravidelně každý pátek. A nejen on,“ zmiňuje Šeděnka. I tady je venku narváno, a vevnitř trochu klidněji.