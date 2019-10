V ranních hodinách zkoušeli smykování, spolujezdec se poté vyklonil z okénka a vytáhl zbraň. Mířil na řidiče i lidi procházející kolem. K smrti vyděsil několik chodců, mezi kterými byly i děti. Šílenci se objevili i v okolí školky. Střelec mačkal spoušť a vykřikoval: „Pif, paf!“ Z jeho úst létaly i nadávky. Případ z ledna letošního roku v těchto dnech skončil u Okresního soudu v Ostravě, který dvojici vyměřil podmíněné půlroční tresty.

„Je mi to moc líto. Vůbec jsem si neuvědomil, co dělám. Byla to klukovina,“ kál se pistolník a dodal: „Vrátil jsem se ráno z pořádného flámu. Měl jsem radost z čerstvě napadaného sněhu. Probudil jsem spolubydlícího a přemluvil ho, abychom se pořádně projeli. Nejprve byl proti, pak ale souhlasil,“ vzpomínal muž. Později našel v autě plynovou pistoli bez nábojů, která vypadala jako pravá.

KONFLIKTY

Po chvilkovém smykování a túrování na náměstí se dvojice vydala na spanilou jízdu Ostravou. Muž do půl těla vykloněný z bočního okénka simuloval střelbu. Došlo k několika konfliktním situacím. Okamžiky hrůzy zažil například řidič vozidla značky Škoda, který vezl svou čtyřletou dceru do školky. Pistolník mu nejprve ukázal vztyčený prostředníček, pak na něj tasil zbraň.

„Tou zbraní mířil přímo na mě. Mířil asi dvě vteřiny,“ řekl policistům muž, který zajel ke školce, do které i s dcerou rychle vběhl. „To auto se vracelo, měl jsem strach,“ uvedl.

Další z incidentů sledovala řidička osobního auta, která viděla, jak mladík míří na motoristu. „Bála jsem se. Čekala jsem, kdy ten kluk vystřelí. Přestože na mě přímo nemířil, cítila jsem úzkost. Ten člověk měl úplně rozšířené zorničky,“ vzpomínala žena.

Muži se poté vrátili domů a otevřeli si lahev alkoholu. Po několika desítkách minut se u nich objevila policejní jednotka.

Okresní soud případ kvalifikoval jako nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Mladíkům vyměřil půlroční tresty, které podmíněně odložil na zkušební lhůtu čtrnácti a šestnácti měsíců. Verdikt je pravomocný a není proti němu odvolání.