Setkání rodičů a dětí, které přišly na svět předčasně, s lékaři a sestřičkami Fakultní nemocnice Ostrava se uskuteční v sobotu odpoledne v ostravské Dolní oblasti Vítkovice.

Foto: Archiv Deníku

Do Velkého světa techniky má namířeno přes sedmdesát rodin z regionu, některé s dvojčaty, jedna dokonce s trojčaty. Organizátorky Kamilu Juříčkovou a Helenu Valo zájem o první podobné setkání v Moravskoslezském kraji těší. „Denně nám zájemci přibývají. Naše děti procházely v prvních týdnech života velmi těžkou cestou. Naštěstí je na nelehkém startu do života provázeli špičkoví lékaři a sestřičky. Nám rodičům dodávali ve dnech naplněných strachem a úzkostí odvahu. Setkání organizujeme jako formu poděkování za záchranu našich miminek do dlaně,“ vysvětlují organizátorky.