Jubilejní dvacátý ročník Slavností pivovaru Ostravar začal organizační tým z Ostravaru připravovat před více než 18 měsíci. Kvůli koronaviru byly nakonec dvacáté Slavnosti o rok odloženy. S ohledem na přetrvávající pandemii se Slavnosti nebudou konat ani letos.

“Je nám to moc líto, ale současná situace nám neumožní 18. a 19. června otevřít brány pivovaru pro všechny fanoušky Ostravaru i dobré muziky,” říká vrchní sládek pivovaru Ostravar Jan Řehůřek. “I když jsme nuceni letošní Slavnosti zru-šit, věřím, že se s vámi všemi již brzy potkáme při jiných příležitostech - hlavně tedy v našich hospodách a restauracích".

Slavnosti pivovaru Ostravar se tradičně konají v areálu ostravského pivovaru. V současné době ale v Ostra-varu platí přísná hygienická pravidla a dovnitř areálu mohou jen zaměstnanci pivovaru a lidé s negativními testy. Podle nařízení vlády a interních pravidel a norem Ostravaru bude pivovar v tomto režimu fungovat minimálně do konce června.

“Představa, že bychom 18. a 19. června mohli do našeho areálu najednou pustit deset tisíc fanoušku, je nereálná,” říká vrchní sládek ostravského pivovaru Jan Řehůřek. “Navíc za situace, kdy ani nejsou známa žádná pravidla, jak se budou moci lidé na koncertech v létě setkávat, jsme se rozhodli přípravy Slavností definitivně ukončit. Lidem raději vrátíme peníze. To je podle mne fér.”

Ostravar vrátí vstupné všem a v plné výši

Ostravar vrátí vstupné všem bez udání důvodu. “Lidé nemusí nikam volat, nic zdůvodňovat nebo o nic žá-dat. Vstupné v plné výši jim sami vrátíme na účty, ze kterých si vstupenky kupovali, a to přibližně do 14 dní,” doplňuje manažerka značky Ostravar Pavla Ličková. ”Ti, kdo si zakoupili vstupenku v Ostravských Informač-ních centrech, se mohou obrátit s žádostí o vrácení peněz přímo v místě, kde si lístky koupili. Snažíme se vše nastavit tak, aby i tam vrácení vstupenek proběhlo bez problémů.”

Rozjezd hlasování pro Nápady z Ostravy a možná i koncerty pod otevřeným nebem

I když byl Ostravar nucen letošní Slavnosti zrušit, v podpoře dalších regionálních projektů ostravský pivovar nadále pokračuje. Na začátku roku například prodloužil partnerství s Ostravar Arénou, v pandemickém me-zidobí se zaměřil na obnovu hospod a restaurací a přípravu restartu gastra a nyní finišuje s přípravou veřej-né části projektu Nápady z Ostravy. “Na stole máme 48 zajímavých nápadů, ze kterých budeme vybírat de-set finalistů. V polovině června představíme finálovou desítku veřejnosti a lidé budou moci na internetu hlasovat, které 4 nové nápady budou v Ostravě a okolí zrealizovány. Vítězové od nás v srpnu obdrží finanční prémii v souhrnné výši 400 tisíc korun,” říká Pavla Ličková.

Ostravar se nevzdává ani možnosti uspořádat pro fanoušky zcela nový formát akcí.

“Pokud bude situace ve druhé půli června příznivá, mohli bychom třeba využít dobré vztahy s managementy a produkcemi kapel a v Ostravě uspořádat ve stejném termínu několik koncertů pod otevřeným nebem. Není nad to potkat se s lidmi, povykládat si o pivu a k tomu si poslechnout dobrou hudbu. Proto jsme neustále ve spojení s produkcemi dalších festivalů a akcí a čekáme, jak se situace bude dále vyvíjet. Prvořadé je zdraví, to je samozřejmé, ale všichni se díváme i na to, jak podpořit návrat do běžného předpandemického módu živo-ta” říká závěrem Jan Vošta, manažer pro events a sponsorship.