V minulých letech byla Ostravica-Textilia němým a chátrajícím svědkem povětšinou jen spousty planých slibů, neuskutečněných projektů, ale také soudních sporů o více než 1,5 miliardy korun.

Současná situace se zdá být přívětivější, nicméně nenaplněných očekávání bylo už tolik, že dokud skutečně nebude oživena někdejší sláva komplexu, jako by se nic nestalo.

Vůči snahám Daniela Zemana, jemuž nyní patří budovy A a B v křižovatce ulic Nádražní a 28. října, je to možná nefér. Čtyři roky dává dohromady zdevastovaný interiér, takže to navenek vypadá, že s Ostravicí se zastavil čas a přibývají jen vrásky.

„V létě 2014 skutečně hrozil další propad stropů. Děsili jsme se příchodu zimy a vidiny sněhu na střeše. Na rozdíl od svých předchůdců současný majitel v budovách odvedl hodně práce a nainvestoval miliony,“ vysvětluje primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO), podle něhož bylo klíčové nalézt pro Ostravici dlouhodobě udržitelnou funkci.

KULTURNÍ VIZE

V minulosti padaly návrhy jako klientské centrum ostravského magistrátu nebo nové zázemí pro vědeckou knihovnu. Jenže přestavět Ostravici pro tyto účely by bylo vysoce neefektivní. Nevyšel ani návrh s dalším studentským kampusem, který chtěl vybudovat investor, jehož město nalezlo na investičním veletrhu. Jenže se nedomluvil s vlastníkem komplexu Danielem Zemanem na prodeji.

To zvládl až Michalis Dzikos z Liberce, který části objektu blíže Masarykovu náměstí přestaví na hotel. A Zeman může ve své polovině dále rozvíjet vizi kulturního centra. „Záměry, které jsou nyní na stole, hodnotím jako nejprůchodnější. Se dvěma majiteli dojde i k rozdělení investic a zvýšení pravděpodobnosti, že se projekty dotáhnou do konce,“ míní Macura.

Představme si zmíněné projekty blíže. Kulturní část objektu bude provozovat Andrej Harmečko, který do něj také přesune své centrum Cooltour z Černé louky. „Říct jen, že tam bude kulturní centrum, je fádní a alibistické,“ podotýká Harmečko a vysvětluje, jaké má záměry. „Tento dům je vstupní bránou do centra. Měli byste si tam zajít na kafe, na jídlo a poinformovat se, co se v Ostravě děje, což naskýtá jakousi možnost kulturního infocentra. Ostravica by měla příchozím umožnit nasát atmosféru Ostravy před tím, než vkročí do jejího centra.“

Jak toho chce docílit? „V Ostravici se bude snoubit kultura, zázemí pro start-upy a nové podnikatele, mohou tam být také kanceláře, ateliéry, nahrávací studia či střižny. Přidanou hodnotou bude rezidenční centrum,“ říká Andrej Harmečko, který chce využít svých kontaktů a zejména ze Skandinávie do Ostravy zvát profesionály, kteří by „vycházejícím umělcům“ poradili v jejich začátcích, zastavili jejich odchod z regionu a pomohli v Ostravě vytvořit fungující nezávislou kulturní scénu.

Podle vlastníka Daniela Zemana bude budova součástí nově vznikajícího pojmu, který se nazývá kreativní průmysl. „Sdružuje mnoho múz a umění pod jednou střechou. Je to místo, kde se spojují myšlenky, kde se pracuje, relaxuje a tráví volný čas. Dnešní mladí lidé jsou na taková prostředí zvyklí. Nechci nostalgicky vracet něco, co v Ostravici bylo kdysi a co pro mě bylo srdeční záležitostí, chci budoucnost,“ říká Zeman.

PENÍZE NEJSOU PROBLÉM

Jak ukázala páteční prohlídka celého komplexu, které se Deník zúčastnil, v interiéru se čile pracuje. Byť jde prozatím spíše „jen“ o udržovací práce a posilování statiky objektu, na stavbě je pravidelně řada dělníků.

„Budova je nyní staticky velmi stabilizovaná. Teď čekáme na poslední vyjádření ke stavebnímu povolení na statické vyřešení stropů v prvním a druhém patře v budově A. Budova je stabilní, ale pro provoz je nutné posílit stropy,“ vysvětluje vlastník, co se děje vevnitř, zatímco zvenčí objekt vypadá stále stejně.

Do ledna příštího roku by chtěl mít Zeman tuto fázi ukončenou a chce začít finální práce na podobě interiéru a instalování technologií. Například rozvody wi-fi sítě jsou v objektu už nyní. „Mé rodinné peníze jsou na přestavbu připravené. Z architektonické studie očekávám náklady mezi čtyřiceti a padesáti miliony korun. Důležité spíše bude, aby podporu dostal provozovatel následných aktivit, tedy Cooltour,“ poodhaluje Zeman finanční zákulisí.

První program by se v Ostravici měl odehrávat už na konci příštího roku, tak jak avizuje slogan i společnost Ostravica 2020, kompletně by Zemanova část komplexu měla být otevřena v létě 2021.

HOTEL! I S GARÁŽEMI

Už řadu měsíců nebylo tajemství, že Zeman nemá v plánu využít všechny budovy. V uplynulých týdnech byl proto dotažen převod části objektu na libereckého podnikatele Michalise Dzikose. Ten má se záchranou historických objektů zkušenosti lesk vrací slavným Barrandovským terasám v Praze, v Brně opravil secesní hotel Grandeza Brno a v Liberci Hotel Praha.

A hotel chce vybudovat také z odkoupených budov od Daniela Zemana, tedy z někdejší banky.

„K hotelu by pan Dzikos rád také přistavěl další budovu, v níž by se nacházelo podzemní parkoviště. A to v proluce mezi Ostravicí a Hotelem Imperial, která vznikla za války,“ vysvětlil záměry druhého podnikatele jeho mediální zástupce Jindřich Vaněk.

„Setkal jsem se i s novým majitelem zbylých budov, a jeho projekt hotelu se zdá být smysluplný a pro město potřebný,“ kvituje Dzikosův záměr primátor Tomáš Macura.

NEDŮVĚRA, NEBO OPATRNOST?

Jak se však na chystanou proměnu Ostravice dívá ostravská politická opozice? Josef Babka (KSČM) sportovně. „Jelikož už se celá situace kolem Ostravice počítá v podstatě na desetiletí, tak bych to přirovnal k třetímu pokusu o překonání výšky 230 centimetrů ve skoku vysokém,“ říká zcela vážně Babka.

Další hotel a kulturní centrum by však ve městě jen přivítal. „Kvůli památkové ochraně budov a jejich stavu je ale cesta k cíli ještě hodně dlouhá,“ mírní nadšení politik. To Lukáš Semerák (Ostravak) má větší pochybnosti.

„Co se Ostravice týče, můžeme se nechat už jen příjemně překvapit. Pan Zeman je pro mě nedůvěryhodná osoba. Nasliboval toho už spoustu a já mu nevěřím. Podnikatele Dzikose z Liberce neznám, každopádně mu fandím, ať se mu plán povede,“ shrnul Semerák, který upozorňuje na význam nedávno skončených soudních sporů se společností Amádeus Real.

„Nyní se naskýtá unikátní příležitost řešit lokalitu jako celek a prostranství dostavět! Ten komplex nemá pořádný předek ani zadek, chce to z něj udělat hezký blok. O záměru výstavby nového objektu pro parkování nevím, každopádně jde o pozemky Ostravy, a na městě žádný záměr jejich prodeje dosud nezazněl,“ upozorňuje Semerák.

Jisté je, že jako první se změní polovina komplexu, v níž v minulosti býval módní dům. Jestli to bude už příští rok, ukážou nejbližší měsíce a to, jak dlouhé bude kolečko úředních povolení.

JAK ŠEL ČAS



2000 - majitel Kamil Kolek provádí nepovolenou rekonstrukci, po které se v obchodě plném lidí zřítily tři stropy



2003 - prodej v Ostravici definitivně končí



2008 - okolní pozemky na náměstí E. Beneše kupuje Amádeus Real



2010 - Amádeus Real kupuje i budovu Ostravice-Textilie



2012 - centrální obvod neuděluje souhlas se stavbou, Amádeus Real odstupuje od smlouvy, následují soudní tahanice o 1,6 miliardy korun



2014 - komplex budov kupuje společnost RME Czech



2014 - lidé po více než deseti letech mohou nahlédnout do útrob



2015 a 2016 - sanace a zabezpečovací práce na střeše a v budově B



2016 - fasádu budovy zdobí malba Madony Ostravice



2018 - začínají další záchranné práce před znovuotevřením v budovách A a B



2019 - definitivní konec soudního sporu se společností Amádeus Real

K TÉMATU

Hotel? Konkurence se nebojíme, říká ředitel Hotelu Imperial Michael Seifert



Z pohledu Hotelu Imperial samozřejmě vítáme všechny aktivity vedoucí k rozvoji centra města a komplexu budov Ostravica-Textilia zvlášť. Jsme denně konfrontováni s negativními názory našich hostů na tristní stav budov v bezprostředním okolí hotelu, obzvláště v kontrastu s krásně upravenými pěšími zónami v ulicích 28. října a Zámecké. Na druhé straně si pochopitelně nemyslím, že hotel je ideální varianta. Vzhledem ke stavu budovy a náročnosti provozu hotelového zařízení vidím návratnost vložené investice jako velmi problematickou. Ale to ukáže až čas. V Hotelu Imperial působím již devátým rokem a za tu dobu Ostravica změnila několikrát majitele a objevilo se mnoho plánů, jak zmíněné budovy využít. Dosud se žádný nerealizoval a já osobně jsem velice zvědav, zda se věci pohnou kupředu. Rozhodně se konkurence nebojíme, naopak ji vítáme jako motor, který nás posune dál.