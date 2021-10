V pravidelném intervalu se život v křižovatce zastaví. Nevjede do ní žádné auto. Motoristé v kolonách se jen nechápavě dívají kolem sebe a přemýšlejí, kde se stala chyba. Za vše paradoxně může zelená, která na semaforech naskočí v jednom ze směrů.

Rekonstrukce

Jde o křižovatku ulic Mariánskohorské, Muglinovské a Sokolské třídy. Posledně jmenovaná směrem do centra města navazuje na Hlučínskou ulici. O té se v poslední době psalo několikrát v souvislosti s tramvajovou rekonstrukcí, kvůli níž je tato důležitá silnice uzavřená. Opravy probíhají až k sadu Boženy Němcové.

Do centra Ostravy se kvůli pokračujícím stavebním pracím nedostane žádné auto. Zcela výjimečně se tudy vydají stavební vozidla, která se však při zvolení přibližně dvousetmetrové zajížďky křižovatce mohou zcela vyhnout.

Zelená

Na semaforech však stále po každých devadesáti sekundách naskočí na bezmála půl minuty zelená pro jízdu rovně do centra Ostravy nebo doleva na Muglinovskou ulici. Po celou tuto dobu se v křižovatce neobjeví žádné vozidlo. „Několikrát do týdne přijíždím ke křižovatce z ulice Muglinovské a odbočuji do centra města. Stojím dlouho v koloně. Minule jsem vjel do křižovatky až na čtvrtou zelenou. A pak zjistím, že křižovatkou dlouho neprojede žádné auto. Copak se to nedá nějak seřídit? Aspoň po ránu by ta zelená ve směru, kde téměř nikdo nejezdí, mohla naskakovat až na třetí nebo čtvrtý interval. Provoz by se hodně urychlil,“ rozčiloval se jeden z motoristů.

Situace by se měla zlepšit v polovině listopadu, kdy hlavní část tramvajové rekonstrukce, kvůli níž musejí řidiči od září volit objízdné trasy, skončí. Auta pak sice do centra projedou, v opačném směru ale budou muset až do poloviny prosince nadále absolvovat objížďku.