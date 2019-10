Loni v létě mluvili zdejší obyvatelé o tomto místě jako o hnízdišti strachu. O lokalitě, ve které se po setmění bojí vyjít ven a kde žena s batoletem v kočárku čelila sexuálnímu útoku i v 10 hodin dopoledne (detailněji lze dohledat na webu Deníku pod názvem „Nedá se tu žít. Bojíme se! Stěžují si lidé z Trnkovce“).

Další díly seriálu Deníku

Ostudy Ostravy

najdete zde

Zdrojem problémů zde byli a podle mnohých stále jsou obyvatelé přibližně šestnácti bytových domů v Pátově, Trnkovecké, Báňské a Hutní ulici. Poté, co obvod ukončil další nájemní smlouvy problémových občanů a ke zvýšení bezpečnosti pomohl spolu s městskou policií i dalšími opatřeními, se ale situace měla zlepšit.

„Občas zde sice dochází k rušení nočního klidu, ale jinak jsme v poslední době ze strany občanů podněty či stížnosti na tuto lokalitu nezaznamenali,“ říká mluvčí Městské policie Ostrava Michael Beneš, podle něhož je to zapříčiněno rozšířením kamerového systému v ulicích a intenzivnějším nasazováním hlídek strážníků i asistentů prevence kriminality.

Subjektivní vnímání lokality místními obyvateli se ale příliš nemění. „Situace je stále stejná. Vyhrává hlasitá hudba a bezpečnost by také měla být lepší,“ říká opoziční zastupitelka Radvanic a Bartovic Lenka Guňková, která bydlí vzdušnou čarou několik desítek metrů od problémové lokality.

„Pořád je to tu stejné, ne-li horší,“ reaguje na skladbu obyvatelstva a problémy s tím související také pracovnice neziskového spolku Centrom. Ten přímo v jednom z problémových domů v Trnkovecké ulici pomáhá sociálně slabým lidem se začleněním do společnosti, s včasným placením nájmu i energií a v podstatě s „normálním fungováním“.

Většina oken i dveří je opatřena upozorněním, že nepovolené vniknutí (fyzicky, či vhozeným předmětem) má za následek spuštění alarmu, což pro agresora znamená zaplacení výjezdu bezpečnostní služby. Už to napovídá o zvýšeném počtu bytů, které nikdo neobývá.

SOCIÁLNÍ PODPORA

Centrom má dnes v Trnkovecké ulici nájemce nanejvýš v deseti bytech. V minulosti jich bývalo mnohem víc, a to i v okolní Pátově ulici, kde městský obvod ukončoval nájemní smlouvy. „V podstatě je to teď tak, že z Pátovy se většina obyvatel přesunula na Trnkoveckou,“ popisuje Deníku realitu provedených změn terénní pracovnice, která si nepřála jmenovat. „Lokalita stejná, lidé stejní, jen o padesát metrů dál,“ upřesňuje.

Přestože Centrom sociálně slabým pomáhá čímž se zároveň sám stává největším zlem v očích sousedů , jejich vděku se dočká jen zřídkakdy. „Většinou jsme v očích lidí, kterým pomáháme, my těmi, kdo z nich tahá peníze a za všechno může,“ dodává žena, podle níž Centrom lidem pomáhá po dobu dvou let, po kterých klienty bez dluhů předává Residomu, které jim nabídne nájemní smlouvy. Sousedé to nazývají „obchodem s chudobou na Trnkovci“.

K TÉMATU

Zlodějna za bílého dne, říká starosta o jednání Residoma

Drtivá většina domů v problémové lokalitě patří společnosti Residomo. Ta je podle mluvčí Kateřiny Piechowicz nabídla ke koupi městu Ostravě i obvodu Radvanice a Bartovice. „Jednání stále probíhají,“ říká mluvčí, podle níž má Residomo i jiné zájemce, o kterých si místní lidé povídají, že by v podstatě jen pokračovali v zavedeném režimu. „Chceme najít takové řešení, které městu prospěje,“ říká Piechowicz. Starosta obvodu Aleš Boháč je připraven jednat o přijatelné ceně a majetek, o který má velký zájem, případně koupit. Má to však jedno „ale“. „Cena dvacet milionů za bývalý majetek státu, dnes v dezolátním stavu, ze kterého společnost Residomo jen vytáhla peníze, je zlodějna za bílého dne a vydírání,“ míní starosta. Pokud by se mu podařilo dohodnout cenu, je připraven domy zbourat a v lokalitě vystavět rodinné domy. O současné lokalitě totiž sám nemá žádné iluze. „Nájemníci rozpadlých bytových domů v oblasti Trnkovce nám i občanům znepříjemňují život. Pokřikují, a kudy projdou, zůstanou jen odpadky,“ dodává starosta, který stále nepovažuje počet policistů v ulicích za dostatečný a nevěří ani systému, který by „spoluobčany převychoval“.