V úterý odpoledne měl v úmyslu přistát v Ostravě pilot dopravního letadla Airbus 320 z Istanbulu.

Letadlo společnosti Star East letělo odlišnou trasou od jiných letů. Po odletu z Turecka změnilo kurz nad ukrajinsko-polskou hranicí a začalo klesat strměji, než bývá zvykem při normálních letech. Jednalo se o přelet bez cestujících.

Těsně před dosednutím na ostravském letišti však pilot musel manévr přerušit a vydat se na několik okruhů mimo letiště.

Jak Deník zjistil, přistání bylo odmítnuto, protože ranvej byla přehřátá. Betonové desky se vlivem teploty roztáhly a posunuly se tak, že vytvořily "schody". Pro pohyb letadla se tak stala dráha nepoužitelná.

Po ranveji sice jezdila hasičská auta a kropila ji vodou, aby se ochladila a srovnala. To se ale nepodařilo.

A320 proto musel odletět a přistát v Brně. "Letadlo přistálo na našem letišti, kde jsme mu poskytli veškeré požadované služby," potvrdila Deníku mluvčí letiště Kateřina Pichalová.

Čekání na ochlazení ranveje

Stejný problém patrně nastal i později odpoledne, kdy se k letišti blížilo letadlo z bulharské Varny. To si udělalo neplánovaný okruh nad slovenskou Žilinou. V Ostravě přistálo s 1,5hodinovým zpožděním.

Krátce po letu z Varny přistálo v Ostravě také letadlo z Istanbulu, které přelétlo po vyčkání z Brna.

Mluvčí společnosti Smartwings Vlaďka Dufková potvrdila, že ostravské letiště mělo vlivem horka uzavřenou ranvej.

Letní počasí zpozdilo i jiné lety. Cestující museli vyčkat až do doby, než dráha dostatečně ochladne, betonové desky se srovnají a jejich letadla budou moci odstartovat. Zpožděny byly odlety do Londýna a Monastiru.

Drahé letiště

Moravskoslezský kraj, který má dlouhodobě velké problémy se zajištěním leteckých linek, bude muset vynaložit nemalé peníze do opravy dráhy. Poté, co bylo zcela zrušeno pravidelné spojení Ostravy s Prahou a také některé další spoje s evropskými městy, kraj nyní avizoval zajištění linek do Mnichova a Vídně.

Letiště drží nad vodou nákladní letecká doprava a sezonní charterové lety s turisty. I oni ale stále častěji využívají odlety z nedalekých polských Katovic, případně Krakova.