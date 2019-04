Recidivista Pavel Ch. (53 let) z Ostravy má za sebou tři útěky. Za ten poslední mu tento týden Krajský soud v Ostravě vyměřil dva a půl roku žaláře.

Muž vloni na jaře, v době, kdy si v ostravském žaláři odpykával trest za předchozí delikt, utekl ze střeženého pracoviště ve Vratimově. Ven se dostal dírou v plotě.

Odjel do Vrbna pod Pradědem, kde se ukrýval čtyři měsíce. Zadržen byl v nákupním centru, kde jej ochranka přistihla při krádeži sladkostí. Muž nahlásil jméno svého známého, při vyšetřování však policisté jeho identitu odhalili a zjistili, že mají co do činění s hledaným vězněm na útěku.

UTEKL OPAKOVANĚ

V minulosti se mu již podařilo uprchnout ze dvou věznic, v Čechách a na Moravě. Pavel Ch. prohlásil, že má v sobě něco, co jej nutí neustále utíkat. Prý se s tím potýkal již v době, kdy pobýval v dětských domovech. „Je to ve mně. Snažím se s tím bojovat,“ uvedl.

Do křížku se zákonem se poprvé dostal ve svých dvaceti letech. Za tu dobu si na své konto připsal bezmála třicet odsouzení. „Odsezeno mám více než dvacet let. Za svou minulost se stydím. Chci se změnit,“ tvrdil u krajského soudu. Ten byl ale nekompromisní a poslal ho na dva půl roku za mříže.

Pavel Ch. byl původně odsouzen „pouze“ ke dvaceti měsícům vězení. Tento trest mu letos v lednu vyměřil Okresní soud v Ostravě. S tím ale nesouhlasila státní zástupkyně, žádající tvrdší trest. Odvolala se ke Krajskému soudu v Ostravě. Ten jí dal včera za pravdu a v rámci odvolacího řízení trest zpřísnil na dva a půl roku. „Původní trest byl nepřiměřeně mírný,“ řekla předsedkyně senátu, která poukázala na mužovu trestní minulost i opakované útěky ze žalářů. Verdikt krajského soudu je pravomocný a není proti němu odvolání.