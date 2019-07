Zhoršující se klimatické podmínky i dlouhotrvající rekonstrukce přehrady Čerťák, odkud lyžaři čerpají vodu pro umělé zasněžování, dostaly Lyžařský klub Svinec do nelehké situace. Jeho členové se proto rozhodli prodat známou chatu postavenou v rámci akce Z v 70. letech minulého století, která je oblíbeným cílem místních i přespolních turistů. Své zázemí v ní má hospoda, pokoje se 40 lůžky, v objektu mají svou techniku i provozovatelé rádiových sítí.

„Chata je pro nás zbytná, i když byla zdrojem příjmu. Myslíme si, že potřebuje jiného vlastníka, nemám ji komu předat. Potřebujeme finanční prostředky, abychom po třech letech, kdy je Čerťák vypuštěný, celý areál obnovili a znovu se jej pokusili provozovat,“ řekl na posledním jednání zastupitelstva Pavel Andrýsek (ČSSD), jeden z jeho členů a zároveň předseda Lyžařského klubu Nový Jičín.

Realitní kanceláři chtěl klub nemovitost, v hodnotě 6,3 milionu korun podle znaleckého posudku, dát do nabídky již loni v listopadu. Podle předsedy LK přišel ovšem návrh z části koalice, ať chatu nejdříve nabídnou městu. Pavel Andrýsek myšlenku uvítal s tím, že by se tak podařilo na Svinci zachovat služby, na které jsou turisté zvyklí. Na chatu proto dal klub cenovku 4,5 miliónů platnou jen pro město Nový Jičín. Nabídku dostali na stůl nejdříve radní, nedali k ní ale jasné stanovisko. Následné zasedání astupitelstva jen potvrdilo rozdílné postoje koaličních partnerů k případné koupi nemovitosti.

„Město není ve stavu, kdy by si mělo pořizovat další nemovitost,“ má jasno Jaromír Radkovský (ANO). Připomenul, že radnice už má dost velký problém s Hückelovými vilami a také majetkoprávní vztahy kolem chaty Svinec nejsou ideální pro případný provoz a rozvoj lokality. „Potencionální investor si nemovitost nikam neodveze a určitě se o ni bude starat lépe, než město,“ řekl dále zastupitelům.

Šéf lyžařů připomenul, že chata Svinec je rentabilní, protože všechny její části jsou v pronájmu a měsíční výnos je přibližně 30 tisíc korun. „I kdybychom se v budoucnu rozhodli objektu zbavit, tak můžeme, a ještě na tom vyděláme. Nevidím v tom ani ekonomické riziko a věřím, že by se daly finance na odkup v příštích měsících zajistit,“ pronesl místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení). „Je to jedno z mála míst v okolí, které všichni známe, kam chodíme a asi by nebylo dobře o něj přijít

a nechat ho pro většinu z nás nepřístupným. Já podporuji, abychom objekt zakoupili a nechali ho někým provozovat,“ připojil se názorem jeho spolustraník Pavel Bártek. Odkup podporovali zastupitelé z ČSSD, zato občanští demokraté ve svém postoji jednotní nebyli. „Tohle je čistě podnikatelská záležitost a úlohou města není provozovat hotely, ubytovny, restaurace,“ zdůraznil místostarosta Václav Dobrozemý (ODS) a připomenul problém chaty s jímkou a odvodem splaškových vod. „Pro nás to není obyčejný barák. Je to výletní rekreační místo, velmi důležité, a myslím si, že městu by mělo stát za to, se o něho postarat,“ oponoval Zbyněk Choleva, nestraník na kandidátce ODS.

Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký (ANO) připomněl, že radnice momentálně 4 a půl milionů na případný odkup nemá. Napříč politickým spektrem se nesla shoda, aby se definitivně o odkupu rozhodlo na první zasedání zastupitelstva po letních prázdninách, do kdy by se připravil podrobný materiál k problematice chaty Svinec. Někteří zastupitelé ten poslední zkritizovali jako nedostatečný, padla také slova o nátlaku ze strany lyžařského klubu. „Nemůžeme čekat do září. Prodej chaty má sloužit pro záchranu lyžařského klubu. Je to nabídka, která je pro město vstřícná, o nátlaku opravdu není třeba hovořit,“oponoval Pavel Andrýsek.

Rozpolcenost názorů v novojičínském zastupitelstvu se promítla do závěrečného hlasováni. Zastupitelé neschválili ani odložení tolik diskutovaného bodu na září, ani nezvedli ruku pro odkup nebo naopak odmítnutí nabídky.

Lyžaři se tak jasného postoje od města nedočkali. Není překvapením, že se ihned pustili do prodeje oblíbeného místa Novojičiňáků komerční cestou. „Zastupitelé nepochopili výhodnost vlastnictví této chaty jako strategického objektu, ekonomicky prosperujícího. Přestože jejich stanoviska byla nadějná, tak někteří otočili na poslední chvíli. Rozhodli zřejmě vnitropolitické vztahy mezi některými politickými subjekty. Je to nepochopitelné, protože měli možnost získat lukrativní rentabilní objekt,“ řekl Deníku předseda lyžařů.

Chata Svinec již se objevila v nabídce realitní kanceláře s cenou 6,7 miliónů korun a její další osud je v budoucnu velkou neznámou.