Zničehonic se zvedl, vzal nůž a lékařku zasypal snůškou nepublikovatelných nadávek. Současně jí vyhrožoval zabitím. Žena ve strachu začala ustupovat a volat o pomoc. Společně s dalšími lidmi se jí agresivního muže podařilo zpacifikovat.

K incidentu došlo před časem v Ostravě-Vítkovicích. Násilník nyní stanul před Okresním soudem v Ostravě.

„Je mi to moc líto. Stalo se to tak, jak je uvedeno v obžalobě,“ prohlásil muž. Kvůli zdravotním potížím se pohybuje na invalidním vozíku, s omezením však dokáže i chodit. A to předvedl i v ordinaci, kde ohrožoval lékařku. Natlačil ji až ke zdi. Pak zvedl obě ruce a vykřikoval, že ji zabije. Volání o pomoc naštěstí zaslechli svědci, kteří přispěchali na pomoc.

BYDLENÍ

Muž při výslechu prohlásil, že chtěl po lékařce, aby mu zajistila ubytování. Žil u bratra, který ho ale údajně vyhodil z bytu. Obžalovaný podle svých slov spoléhal na to, že mu lékařka pomůže sehnat bydlení v nějakém zařízení. „Řekla jsem mu, že musí podat žádost do domova důchodců,“ vzpomínala lékařka, která po vyšetření začal psát zprávu do počítače.

Muž začal nadávat, vzápětí vytáhl nůž. Žena před ním couvala až ke zdi, kde ho chytila za obě ruce. Vzápětí přiběhla do ordinace sestra a jeden z pacientů. „Slyšel jsem volání. Společně se zdravotní sestrou jsme vběhli do ordinace. Paní doktorka tam držela muže za ruce a křičela, že má nůž,“ uvedl svědek.

Násilníka, který byl naštěstí drobnější postavy, trojice přemohla. Případem se poté začala zabývat policie. Při vyšetřování vyšlo najevo, agresor byl v minulosti hospitalizován na psychiatrii poté, co napadl jinou lékařku. Soud mu nakonec po zvážení všech okolností za nebezpečné vyhrožování a vydírání uložil dvouletý trest, který podmíněně odložil na zkušební lhůtu dvaačtyřiceti měsíců. Verdikt je pravomocný.