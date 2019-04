Na sociálních sítích se čas od času objevují informace o zvrhlících, kteří lákají školačky do svých vozidel. Někdy jim nabízejí odvoz domů, jindy sladkosti nebo dokonce peníze, za které „natvrdo“ požadují sexuální úsluhy.

Většinou se hovoří o tmavém vozidle s neprůhlednými skly. Jen málokdy se ale podaří někoho vypátrat, často se navíc jedná o smyšlené příběhy, jejichž cílem je strhnout pozornost na pisatele.

Policisté však podobným oznámením věnují mimořádnou pozornost, a to i s rizikem, že jde o výmysl. Že není radno nic podceňovat, potvrzuje reálný případ, který v těchto dnech uzavřel Okresní soud v Ostravě.

CHVÍLE HRŮZY

Děsivé okamžiky zažily dvě dívky, na které se zaměřil dvaapadesátiletý muž. V Ostravě-Mariánských Horách u nich zastavil v černém automobilu. Podle státního zástupce jim činil nemravné návrhy, při kterých mával dvousetkorunovou bankovkou z okna vozu.

Nakonec jedenáctiletou dívku chytil za ruku a začal ji hladit. „Tvrdil jí, že je krásná, ať se obnaží a přisedne k němu do vozu, kde má přichystané bonbóny i čokoládu,“ konstatoval žalobce. Dívka se mu vyškubla a s kamarádkou utekly.

FOTKA

Muže se podařilo odhalit díky tomu, že si jedna ze školaček nenápadně na mobilní telefon vyfotila registrační značku auta. Dotyčný po zadržení vinu odmítl. Celou záležitost označil za trapnou.

„Mrzí mě to, nevěděl jsem, že jsou nezletilé,“ prohlásil. Policistům řekl, že zastavil u dívek, které vypadaly na šestnáct nebo sedmnáct let. Prý se jich je pouze zeptal, zda nemají straší kamarádku, která by si chtěla vydělat za sexuální úsluhy.

Důrazně popřel, že by jednu z dívek nějak omezoval. Navíc ho prý vůbec nenapadlo, že jsou nezletilé. Dívky však uvedly něco zcela jiného a policistům přesně popsaly, co po nich motorista chtěl a co jim za to nabízel. „Řekl, že jsme krásné a jestli si nechceme vydělat,“ uvedla mimo jiné jedna z nich.

Soud muže uznal vinným z trestného činu svádění k pohlavnímu styku a vyměřil mu 250 hodin obecně prospěšných prací. Verdikt je pravomocný.

POHÁDKA

Před několika týdny se policie zabývala jiným oznámením, které se však ukázalo jako falešné. Vše začal telefonát dvanáctileté školačky na tísňovou linku. Žákyně páté třídy uvedla, že ji na jedné z autobusových zastávek v Ostravě obtěžoval neznámý muž. Prý ji lákal do auta a naznačoval pohyby se sexuálním podtextem.

Kriminalisté ihned zahájili rozsáhlé vyšetřování. Nakonec se ukázalo, že si dívka vše vymyslela. Inspirovala se diskusí na sociální síti, kde se psalo o neznámém vozidle, jehož osádka láká děti. Oznámením se zřejmě chtěla zviditelnit.