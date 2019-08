„Na první etapu získalo město osmdesátiprocentní dotaci z ministerstva obrany, tj. zhruba 4,4 milionu korun. Celkové náklady jsou přibližně o milion korun vyšší,“ řekla vedoucí odboru správy majetku a investic Martina Szotkowská.

Vše o Sedmidenní válce o Těšínsko 1919

Podle ní bude komplexní rekonstrukce pietního místa na hřbitově, které připomíná sedmidenní válku v boji o české území na Těšínsku, náročná.

„Určitě velmi technicky náročná, protože toto prostranství je uprostřed hřbitova, bohužel veškeré přesuny materiálu povedou přes nové chodníky. Ty budeme muset zakrýt panelovými cestami a podobně. Samozřejmě město Orlová se bude snažit, aby co nejméně zasáhlo do chodu hřbitova,“ dodala vedoucí odboru správy majetku a investic Martina Szotkowská.

Práce na pomníku by měly být zahájeny na jaře příštího roku. Město má zpracovanou studii a projektovou dokumentaci i na repliku sousoší, na kterou opět bude žádat o dotaci ministerstvo. Návrh případné realizace zpracoval sochař Martin Kuchař.

„Sousoší bylo zhotoveno z hořického pískovce, ten ale není příliš trvanlivý, i když možná je snadnější z něho sochu udělat. Já však navrhuji jiný materiál. Do zdejšího prostředí znečištěného emisemi je vhodnější božanovský pískovec. Je to obrovská realizace, ani nevím, kde se za posledních třicet let dělalo takové sousoší, zda nové, nebo replika. Spousta sochařů, kteří se zabývali figurální tvorbou, už tady není a ani není možné s nimi sdílet zkušenosti,“ řekl sochař Martin Kuchař.

Výroba repliky sousoší by mohla začít v roce 2021. Kdo bude autorem ale ještě není rozhodnuto.

O poškození památníku a Sedmidenní válce o Těšínsko pojednává dokument České televize o generálu Josefu Šnejdárkovi: