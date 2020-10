Desítky lidí mířily v neděli 11. října odpoledne ke svahu pod tošovickým kopcem nad Odrami. Již z dálky bylo možné vidět na louce pod lesem bílý kříž. Jak sdělil o něco později oderský farář Petr Kuník, důvodem setkání bylo žehnání pandemického kříže - pravděpodobně o ojedinělou událost v celé České republice.

Petr Kuník v úvodu setkání připomněl, že v krajině kolem Oder jsou kříže, které jsou téměř zákonitě spojeny s nějakým životním příběhem, s nějakou událostí. „Zároveň jsou svědectvím víry těch, kteří takové kříže stavěli. Tento kříž má připomenout pandemii nové nemoci, se kterou se setkáváme, a která prakticky ochromila celý svět – proto nazýváme tento kříž pandemický,“ uvedl Petr Kuník.

Zároveň poznamenal, že žehnání kříže nad Odrami je určitou raritou. „To proto, že obvykle se kříže stavěly, až voda opadla, nebo až nemoc odešla a lidé se se uzdravili. Pak stavěli jakési památky na to, co prožili. Tento kříž žehnáme, zdá se, v tom největším náporu a doufejme, že vrchol je v těchto dnech a bude zase lépe,“ pokračoval oderský farář.

Kříž jako svědek

„Tento kříž není děkovný, není ani triumfální, že by všechno dobře dopadlo, a my jsme zde přišli s nějakou vděčností. Není to ani kříž smírčí, tedy, že bychom prosili za odpuštění vin, přestože jsme si jich vědomi. Tento kříž je a má být jednoduše svědkem toho, co jsme prožívali, co prožíváme,“ dodal Petr Kunín, jenž poté poprosil o pár slov starostu Oder Libora Helise.

Oderský starosta vyslovil přání, aby kříž hlídal obyvatele Oder. „Myslím si, že se nám na jaře celkem podařilo první vlnu zvládnout a prozatím i současné výsledky nevypadají tak zle. Samozřejmě, i nás se týká okolní svět a všechno neubrzdíme. Chtěl bych, kdyby tento kříž mohl být také děkovný. Pro všechny, kteří se zasloužili o to, že to tady zvládáme,“ sdělil Libor Helis a jako příklady vyjmenoval nemocnici, hasiče, státní a městskou polici.

Podotkl, že kříže na Odersku mají velkou tradici. „Zasloužil se o to člověk, kterého jsem si nesmírně vážil a vážím si ho dodnes. Byl to člověk zemitý, spjatý s přírodou. Když jsem ho potkal, byla to úžasná vzpruha, dokázal nabít energií. Pan František Eliáš tady zachránil, a jeho vlivem se tady obnovilo, mnoho křížů. Mají své místo v přírodě a je dobře, že lidé se mohou k ním upnout,“ poznamenal Libor Helis a popřál všem pevné zdraví s tím, že nejlepší zbraní nejen proti nemocem je optimismus. S poděkováním se přidal rovněž Petr Kučerka, ředitel Charity, jenž poděkoval všem spolupracovníkům.

Petr Kuník doplnil, že kříž zhotovilo oderské Kamenictví Jakubík, které se ujalo návrhu i realizace. Za to firmě poděkoval, stejně jako lidem, kteří vybrali lokalitu a obstarali všechny potřebné náležitosti a městu, které se k nápadu postavilo s velkou vstřícností.