„To už vaří v pekle v kotli vodu na premiéra…“ utahuje si Michael Kašný na sociální síti. A není sám.

Další to dávají v nadsázce do souvislosti se sopkou a Radka Machová pak se zakládáním lázní. Zaznívají i doporučení pro heavymetalové kapely k natáčení klipu v příhodných podmínkách. Jiní lidé poukazují na podobnou situaci v Porubě. Eliška Vítková prorokuje: „Pára uniká, my to zaplatíme!“

Radnice obvodu Ostrava-Jih s tím nic moc nenadělá. „Projel jsem okolo, pára fičí, ale na soukromých pozemcích,“ popisuje vedoucí jejího odboru dopravy a komunikací Daniel Jeřábek. Integrované výjezdové centrum, kam spadá mj. i centrální ostravská hasičská stanice, s daným „jevem“ nemá také nic společného. „Jinak by se to samozřejmě dávno řešilo,“ vzkazuje mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Avion Shopping Park Ostrava situaci zatím nijak nekomentuje, byť podle všech indicií ucházejí oblaka páry právě na pozemku tohoto nákupního centra. A teplárenská firma Veolia Energie ČR vylučuje poruchu či havárii na svém zařízení. Každopádně místo největšího vývinu nově ohrazuje vyšším plotem, doplňuje povinné upozornění na stavbu a zákaz vstupu. Kopat tady chce začít patrně až na jaře.