K vidění byly mimo jiné právě i dvě rekonstrukce bojů, v jedné z nich byl divákům představen také nově opravený kousek ze sbírek Slezského zemského muzea (SZM), tank T-34. Je plně funkční, a tak nic nebránilo tomu, aby se zapojil do ukázky osvobozovacích bojů na Ostravsku.

Celkové opravy tanku trvaly tři roky. „Úplně původně byl vystaven v exteriéru expozičního areálu Národní památník II. světové války v Hrabyni, poté byl převezen na restaurátorské pracoviště Oddělené ochrany sbírkových předmětů SZM,“ řekl Deníku mluvčí SZM David Váhala. Jde o tank z roku 1955, který byl vyroben v Martině a po úspěšné rekonstrukci je nyní zcela pojízdný. Po sobotní akci zamířil do depozitáře opavského muzea, které spravuje právě i areál v Darkovičkách.

Jak během ukázky také zaznělo, tak jednou z posledních armád, která provozovala tanky T-34, vyrobené v Československu, byla armáda Laosu. Ve skladech je měla přibližně do roku 2000, před několika lety pak Laos prodal několik desítek tanků také do Ruska.

Kromě ukázek bojů na Ostravsku zhlédli příchozí také tu s názvem Oživení linie, a to jako připomenutí událostí z toku 1938. Prohlédnout si lidé mohli vojenská ležení, střelnici, přístupný byl ve druhé části programu rovněž pěchotní srub Alej.

Důraz akce ale kladla i na jedno významné výročí, a to 80 let od operace Anthropoid. „V pěchotním srubu MO-S-18 V Oboře byla odhalena nová pamětní deska příslušníka paravýsadku TIN Jaroslava Švarce, který spolu s ostatními parašutisty padl v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze a který je spjat právě s tímto objektem, kde před druhou světovou válkou sloužil,“ upřesňuje Váhala.

2. vojensko-historická ukázka 'Osvobozovací boje na Ostravsku' , 22. října 2022, Hlučín-Darkovičky. Restaurovaný tank T-34.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jaroslav Švarc, rodák z Velkého Újezdu a vyučený cukrář byl v roce 1936 původně na dva roky odveden do armády. Díky tomu je jeho jméno spjato s naším regionem, protože jako nově povýšený svobodník byl Švarc v roce 1937 převelen právě k hraničářskému pluku 4 do Hlučína a sloužil na zmíněném srubu V Oboře. Po událostech z let 1938 a 1939 přešel hranice a připojil se k odboji v zahraničí.

Sabotážního a parašutistického výcviku se zúčastnil ve Velké Británii, až byl zařazen do výsadku TIN, jehož cílem byla likvidace kolaborujícího ministra školství Emanuela Moravce. Úkol se však splnit nepodařilo a jak již bylo řečeno, Švarc zahynul spolu s dalšími parašutisty v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, kde svedli boj s příslušníky SS a gestapa. Konkrétně Jaroslav Švarc spáchal sebevraždu, nejprve požil cyankáli a následně se střelil do spánku.