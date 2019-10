Miliardové investice budou v příštích letech směřovat do donedávna dosti opomíjené části krajské metropole.

Po velkolepých vizualizacích a projektech na koncertní halu či oživenou Černou kostku, a rovněž i nedávno dokončený „skelet“, je parkovací dům z dílny ostravského Projektstudia nejnovějším přírůstkem do brzy nejmodernější části Ostravy.

Ostravané uspěli v mezinárodní architektonické soutěži v konkurenci dalších jednačtyřiceti návrhů. „Je to potvrzení, že v našem regionu jsou dobří architekti. Náš parkovací dům bude stát vedle koncertní haly Stevena Holla, kulturního domu Jaroslava Fragnera, který postavil polovinu Prahy, a vedle knihovny Ladislava Kuby. Co jméno, to pojem. To je skvělé,“ těší architekta Davida Kotka.

AŽ DESETKRÁT VÍCE AUT

Projekt podle něj i členů poroty vyřeší dvě mouchy jednou ranou – problém s parkováním v lokalitě, které dá zároveň architektonický skvost.

„Nový objekt vynikne vedle sousedících, poněkud komisně vyhlížejících budov, přitom je do lokality zasazen s citem a respektem. To je důvod, proč se vyplatilo i na parkovací objekt realizovat architektonickou soutěž,“ míní náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Parkovací dům bude stát v místě dnešního parkoviště mezi krajským úřadem a někdejším „skeletem“ (na snímku vpravo).Autor: Deník / Lukáš Kaboň

Parkovací dům by podle ní měl vyjít nejvýše na 359 milionů korun a počítá se v něm s šesti sty parkovacími místy. To je bezmála desetkrát více, než pojme stávající parkoviště vedle krajského úřadu, místo něhož bude stát.

„Bude to unikátní parkovací dům, kdy se bude parkovat v podstatě přímo na nájezdových rampách,“ představuje projekt jeho spoluautorka Andrea Jašková. „Řidiči pojedou nahoru po spirále a budou systematičtěji obsazovat volná místa, která ihned uvidí. Využití bude efektivnější než u parkovacích objektů v nákupních centrech.“

Autoři také mysleli na otázku ekologie. Množství zachycené vody ze střech bude zachytávat velkokapacitní retenční nádrž, objekt zvnějšku i vevnitř ozvláštní spousta zeleně a „absence“ fasády autorům umožnila vejít se s náklady do městem požadovaného rozpočtu.

JEDINEČNÁ LOKALITA

„Zeleň by měla být součástí dnešní architektury vždy,“ kvituje návrh radní pro architekturu a veřejný prostor Moravské Ostravy a Přívozu Lukáš Jansa, podle kterého jde o hodně zdařilý architektonický návrh.

„Bude to jedinečná lokalita. Objekty v ní budou plnit určitou funkci, která nebude konkurovat Karolině a historickému centru města. Unikátní však bude v tom, že centrum města se o tuto lokalitu v podstatě rozšíří,“ očekává Jansa přínos reálného fungování místa.

„Je velmi snadno dostupné hromadnou dopravou a díky architektonickému půvabu má na to stát se velkým lákadlem i pro turisty,“ míní radní.

Stavba parkovacího domu by měla začít v rozmezí let 2020 až 2021 a hotová bude o dva roky později. Nejpozději do roku 2023 má objekt sloužit svému účelu.