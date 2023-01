Jedním z lidí, kteří se Pavlem Pecháčkem pravidelně setkávali a často spolu hovořili je Lubomír Sazovský, člen předsednictva Masarykova demokratického hnutí. „Ještě před týdnem jsme s ním mluvil. To už na tom ale nebyl dobře,“ poznamenal pro Deník Lubomír Sazovský a připomněl, že Pavel Pecháček žil v současné době ve Spojených státech amerických, kam se odstěhoval za rodinou asi před třemi či čtyřmi roky, když se u něj začaly projevovat zdravotní problémy.

„Měl tam sestry a syny. Takže jsme spolu komunikovali už jen přes telefon. On se ale pořád zajímal o to politické dění u nás. Byl pořád v obraze, protože i když už ani nemohl číst, sestra mu předčítala náš tisk,“ pokračoval Lubomír Sazovský.

Připomněl, že Pavel Pecháček býval pravidelným hostem pořadu Kopřivnické Pressování, které Masarykovo demokratické hnutí pořádalo. „On jezdil každým rokem od prvního ročníku, což byl vzhledem k tomu, že byl ředitelem významného rádia, unikát,“ podotkl Lubomír Sazovský.

Pohřeb

Na Pavla Pecháčka vzpomíná jako na člověka, který ho naučil vnímat mnoho věcí. „On byl velký a zapálený bojovník za demokracii, ale to snad ani nemusím zdůrazňovat. Taky musím připomenout, že právě Pavel Pecháček otevíral ty pomyslné dveře mnoha zajímavým lidem, kteří k nám pak jezdili na sérii besed, které jsme pořádali pod názvem Myšlenky TGM a současnost. Spolupracoval s Masarykovci. Vzhledem k tomu, jak hodně toho měl, nechápu, jak to všechno stíhal. Ale byl to jeden z mála lidí v Praze, který se nevymlouval, že to je někde daleko na východě. Považoval to za povinnost,“ dodal Lubomír Sazovský.

Podle informací, které Lubomír Sazovský dostal od sestry zesnulého, by měl Pavel Pecháček být pohřben v České republice, zřejmě v únoru.

„Jeho rodiče sice jsou pohřbeni v Americe, ale jeho vychovávala tady u nás babička. Takže asi to tak chtěl,“ doplnil Lubomír Sazovský.

Pavel Pecháček se narodil 12. července 1940 v Praze, po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy emigroval. Pracoval pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa, poté v rozhlasové stanici Hlas Ameriky. Po událostech v listopadu 1989 se stal ředitelem Rádia Svobodná Evropa pro vysílání v českém jazyce. Zemřel 16. ledna 2023 v Jižní Karolíně v USA.