Ta je naplánovaná na čtvrtek 30. dubna v podvečer. Informaci přinesla polská média.

Lidem, kteří jsou takto odříznuti od zdroje příjmů, vadí, že polská vláda sice stanovila pravidla malého přeshraničního styku, nicméně bez praktického řešení pro pendlery. „Pokud vláda do 29. dubna neučiní ve věci lidí překračujících denně hranici kvůli cestě do práce, budou pokračovat blokády hranic,“ říkají organizátoři protestu s tím, že ve čtvrtek by se konal už druhý protestní pochod mezi hraničními přechody v Chalupkách.

Poláci pracující v Česku připomínají své vládě, že česká strana umožnila od 27. dubna lidem, kteří pracují za hranicemi překročit hranici kvůli cestě do zaměstnání poté, když předloží negativní test na koronavirus. Naproti tomu Poláci, by po návratu do své země museli do 14denní karantény. „Celá tato situace je absurdní,“ říkají zástupci skupiny pendlerů.

Připomínají, že tato restriktivní opatření se dotýkají nejen jich ale také podnikatelů, kteří jsou závislí na českém trhu a českých klientech. Dodávají, že oficiálně uvádění počty nakažených koronavirem na české a polské straně jsou přibližně stejné, avšak české příhraničí má hodnoty nakažených nízké. „Argumenty vlády neodpovídají reálnému stavu,“ dodávají.

První protestní pochod na hranici v Bohumíně se konal minulý pátek. V sobotu pak protestovaly pro uzavření hranice pro příhraniční pracovní styk i lidé v českém a polském Těšíně. Skandovali např. hesla jako "Chceme do práce" nebo "Morawiecki, otevři hranici" (Mateusz Morawiecki je polský premiér - pozn aut.)