Na Městskou policii Krnov se obrátila obyvatelka bytového domu. Oznámila, že její sousedka se odstěhovala a v chodbě domu nechala přivázaného psa.

Díky spolupráci s Policií ČR se podařilo ženu dohledat. Ta jim sdělila, že psa jen hlídala, ale už ho nechce. Strážníci jí vysvětlili, že psa si musí co nejdřív vyzvednout a postarat se o něj. K tomu však nedošlo. Pes byl stále uvázaný na stejném místě. Hlídka strážníků ho převezla do záchytného kotce a jeho majitelku informovala, kde si může zvíře vyzvednout.

"Žena to však opětovně odmítla s tím, aby byl pes umístěn do útulku, že veškeré náklady uhradí. Protože už dále nechtěla se strážníky komunikovat, pes byl dočasně předán do péče útulku a celá záležitost k řešení správnímu orgánu obce," informoval velitel Městské police Krnov Jaroslav Hlaváček.