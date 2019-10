Informace zazněla na tiskové konferenci pořádané přesně pět let od výbuchu prvního skladu s municí číslo 16.

K prvnímu výbuchu muničního skladu číslo 16 v areálu vlárských strojíren došlo 16. října 2014, k další explozi skladu číslo 12 došlo 3. prosince 2014. Tyto sklady měla pronajaty zbrojařská firma Imex Group z Ostravy.

Detonace byly slyšet kilometry daleko. Následný zásah složek IZS doposud nemá obdoby, náklady na vyčištění více jak 1300 hektarů od poškozené a rozházené munice, která byla výbuchy rozmetána, se již nyní vyšplhaly okolo jedné miliardy korun.

Munici z ostatních muničních skladů a současně neporušenou munici po výbuších, odváželo celý rok 2015 celkem 547 kamionů, ten poslední z Vrbětic odjel 23. prosince. Skončila ve vojenských areálech v Libavé nebo v Květné.

Při prvním výbuchu 16. října 2014 zahynuli dva pracovníci skladu. Obě exploze si také vyžádaly opakovanou evakuaci obyvatel dotčených obcí. Vyšetřování okolností a příčin výbuchů nebylo zatím dokončeno. Jakmile bude znám viník, mohou se lidé domáhat nároků způsobených škod.

„Nikdo neočekával, že tady za pět let budeme, ale to je realita,“ uvedl krajský ředitel policie Zlínského kraje a velitel zásahu ve Vrběticích Jaromír Tkadleček. „Složky IZS zde intenzivně zasahují již pět let, ovšem tento příběh se již brzy definitivně uzavře,“ přiblížil Tkadleček.

Podle něj se částka spojená s pyrotechnickým průzkumem, odstraňováním následků výbuchů a dalších souvisejících nákladů, vyšplhala již přibližně na miliardu korun. Přesná čísla však nejdou vyčíslit, dokud bude zásah probíhat. „Teprve rok po ukončení zásahu budeme schopni čásku upřesnit,“ komentoval velitel krajských policistů.

Šest tisíc kusů munice

Pyrotechnici musí ještě vyčistit necelou padesátku hektarů z celkových zhruba 1400 hektarů. Jedná se však o nejtěžší úsek, a to mezi sklady číslo 16 a 12, kde je koncentrace výbuchem rozházené munice největší.

Podle ředitele Pyrotechnické služby Policie České republiky Michala Dlouhého, nalezli pyrotechnici zatím více jak 6000 tisíc kusů munice a 3,25 kg trhaviny. Většina této munice, která byla schopná převozu, byla odvezena do vojenského areálu v Libavé. Část munice byla zlikvidována v trhací jámě ve Vrběticích. Doposud řídili pyrotechnici téměř čtyři stovky odpalů.

Michal Dlouhý je rád, že se i přes náročnost zásahu nestalo žádné vážnější zranění. Jedná se totiž o výbuchem poškozenou a tím i odjištěnou munici. „Jde o munici která byla ve výzbroji armády. Je konstruována tak, že jí náraz nevadí, má pojistné prvky. Ale tahle byla v požáru, byla výbuchem vymrštěna, letěla, dopadla, došlo k deformaci iniciačních prvků, její zapalovače jsou poškozeny, jsou v odjištěném stavu,“ vysvětlil Michal Dlouhý.

Podle něj práci pyrotechnikům komplikuje také hustý zalesněný terén, který pomáhají prosekávat hasiči. Nepříjemnosti představují také klíšťata či zmije.

Tkadleček: Strávíme tu zimu

Podle velitele zásahu budou práce pyrotechniků s podporou policejních kolegů a hasičů pokračovat do doby, než je znemožní klimatické podmínky. „Ještě zde strávíme tuto zimu. Do konce roku se nepodaří ukončit všechny záchranné práce. Zastaví nás zima a na jaře pak bláto,“ vysvětlil Jaromír Tkadleček. Uzavřený okruh okolo vybuchlých skladů byl loni v lednu zmenšen o stovku hektarů. Policie na tyto uvolněné pozemky již pustila vlastníky.

Dalších 250 hektarů získali jejich vlastníci v červenci roku 2018. „Vlastníků byly stovky. Někteří získali zpět pozemky, které jsou s dotčeným územím nějak spojeny,“ vysvětlil Jaromír Tkadleček. Další majitelé pozemků, kteří je po vyčištění od munice budou moci získat zpět, budou písemně vyrozuměni. Ostatní budou moci své majetky užívat až po ukončení zásahu. „Poté, co odejdeme, bude následující den platit běžný civilní právní režim, který byl platný do 16. 10. 2014. Pozemky budou plně v rukou jejich vlastníků a uživatelů,“ doplnil velitel opatření ve Vrběticích.

Místo prvního výbuchu, sklad číslo 16, bylo již policií ohledáno a případem se zabývají orgány činné v trestním řízení. Práce na pyrotechnickém průzkumu u skladu číslo 12, který vybuchl 3. prosince 2014 ještě probíhají. Teprve po jejich ukončení může policie provést ohledání místa činu.

K TÉMATU

V nepřímém vztahu k těmto událostem, proběhly i soudní procesy. Jeden z nich se odehrál v roce 2016 u krajského soudu ve Zlíně, kdy byly obviněny čtyři fyzické osoby a dvě firmy, za nelegální skladování nepovolené munice, za což by v případě prokázání viny hrozilo viníkům až dvanáctileté vězení a firmám její zrušení.



V tomto případě se však u soudu ukázalo, že šlo o munici která nebyla kompletní a nebyla takto schopná provozu. Obžalovaní byli proto zproštěni viny. V únoru letošního roku zase padlo rozhodnutí nad skupinou šesti osob, kteří podle soudu v chráněném okolí muničních skladů kradli zbraně a munici. Hlavní obžalovaný si vyslechl trest 30 měsíců nepodmíněně, ostatní vyvázli s podmínkami.