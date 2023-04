V knize hostů Zámečku Petrovice přibyla tento týden další jména - Evy a Petra Pavlových. Ač se nabízelo, že prezidentská kancelář zvolí pro ubytování prezidentského páru při návštěvě Moravskoslezského kraje některý z ostravských hotelů známých značek, čest ubytovat prezidentský pár i s doprovodem dostal vyhlášený čtyřhvězdičkový hotel v Petrovicích u Karviné.

Spa & Wellness v Zámečku Petrovice je opět otevřeno a přivítalo už první hosty. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Právě tady na česko-polské hranici prezidentský pár z úterý na středu nocoval a navázal na řadu celebrit, které zde už byly hosty. Spali tu už například Karel Gott, Blanka Matragi, loni zesnulý polský herec Franciszek Pieczka i špičkoví sportovci či známí umělci. Avšak prezidentský pár, to byla pro hotel premiéra.

„Byli jsme jen tři, kdo věděli, že u nás bude nocovat prezidentský pár a museli jsme to tajit do poslední chvíle. Bylo to náročné,“ přiznává s úlevou majitelka zámku Jolanta Burkotová.

Kriminalista z Karviné se zapletl s tabákovou mafií

Její hotel za 10 let fungování hostil už řadu významných lidí a toto prý byla významná událost. Návštěva hlavy státu vyžaduje předem důkladnou prověrku objektu ze strany policie, pyrotechniků a ochranky. „Před příjezdem pana prezidenta to tu bylo opravdu akční, policisté prohlédli komplet celý hotel,“ vypráví s úsměvem Jolanta Burkotová a přiznává, že má takovéto akční situace ráda.

S prezidentem u piva

Velmi dobrý pocit měla ze setkání s manželkou prezidenta, která se ubytovala už v podvečer a vydala se povečeřet do restaurace. „S díky odmítla extra salonek, sedla si normálně v restauraci. Přizvala mě ke stolu a nakonec jsme spolu povečeřely a povídaly si o úplně běžných věcech,“ vzpomíná majitelka hotelu.

Prezidentský pár byl ubytován v Larischově vile v dolní části parku a po příjezdu prezidenta se ještě večer vydali Pavlovi procházkou parkem k budově zámečku, kde poseděli v restauraci.

Prezident v Karviné: Oběd s primátorem a setkání plánované i neplánované

„Pan prezident nám nabídl místo u stolu, takže jsme u piva, které mu velmi chutnalo, pokračovali v povídání. Setkání to bylo milé a velmi lidské. Manželé Pavlovi byli spokojeni a říkali, že v našem hotelu určitě nejsou naposledy. Snad si dopřejí i naše wellness,“ dodává Jolanta Burkotová.

Menu pro prezidenta

Zámecký kuchařský tým připravoval také oběd pro prezidenta, který se podával ve středu na zámku ve Fryštátě, kde prezidentský pár stoloval s primátorem města Janem Wolfem. Šéfkuchař Vojtěch Beseda, který sestavoval menu a asistoval při jeho podávání, přiznává, že i pro něj bylo obsluhování prezidenta výjimečnou událostí. „Přece jen to neděláme každý den. Každopádně to pro mě byla velká čest a věřím, že hosté byli spokojeni a jídlo jim chutnalo,“ říká šéfkuchař Zámečku Petrovice.

VIDEO: Prezident v Karviné: Do fáraček, do podzemí a pak na zámek na oběd

A co pro prezidentský pár a primátora a jeho tým připravil? Podával se uzený krůtí vývar s játrovými knedlíčky, domácími nudlemi a zeleninou. Jako hlavní chod selečí pečeně s králičí fáší, křepelčí vejce, veloute (omáčka) z mladého špenátu a medvědího česneku a k tomu brambory Anna. Jako dezert nabídl šéfkuchař bezovou panna cottu sorbet z lesních plodů.

Majitelka Zámečku Petrovice Jolanta Burkotová s odstupem dvou dnů přiznává, že je pyšná na to, že se prezident ubytoval právě v jejím hotelu. „Chci věřit, že je to důkaz, že to děláme dobře. Celý ten večer a setkání s manželi Pavlovými pro mě bylo takové pohlazení na duši,“ říká.