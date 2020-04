Na místo se proto ihned vypravila posádka rychlé zdravotnické pomoci z Opavy a do akce byl z Ostravy povolán i vrtulník.

„Devětačtyřicetiletý muž byl s poruchou vědomí v ohrožení života. Zasahující lékař u něj při prvotním vyšetření zjistil poranění hlavy a vyslovil podezření na poranění mozku, dále zranění v oblasti hrudníku. Pacient byl zajištěn krčním límcem, uložen do vakuové matrace. Po podání potřebných léků jej letečtí záchranáři za stálé monitorace základních životních funkcí transportovali do Fakultní nemocnice v Ostravě. Předán byl do péče týmu tamního urgentního příjmu,“ konstatoval krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.