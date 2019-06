Ministerstvo zpracovává studii proveditelnosti navazující na výsledky české studie týkající se vybudování vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Novinářům to řekla zmocněnkyně ministerstva Gabriela Tomiková.

Polsko už plánuje a realizuje investice do Oderské vodní cesty, které například zajistí potřebnou kapacitu vody. Blízko českým hranicím, jen asi 20 kilometrů od Bohumína na Karvinsku, se nyní dokončuje u Ratiboře stavba suchého poldru. Ten má chránit před povodněmi Ratiboř a další města a obce po proudu Odry. Hotový má být v příštím roce.

„Jednou z funkcí této multifunkční vodní nádrže bude právě zajišťování odpovídající úrovně hladiny na Odře,“ řekla Gabriela Tomiková. Protože však byla nádrž vybudována z evropských dotací, bude muset mít objekt pět let funkci suchého poldru. Poté bude poldr upraven na vodní nádrž. Jeho přeměnu Poláci zvažují nejen kvůli lodní dopravě, ale i vzhledem k suchu posledních let.

Gabriela Tomiková uvedla, že ministerstvo vidí zájem ze strany polských i českých podnikatelů o využívání vodní cesty. „Už teď polští rejdaři nabízejí českým firmám možnost využití Odry na polské straně a věříme, že do budoucna o to bude velký zájem,“ řekla zmocněnkyně.

Ředitel české společnosti Plavba a vodní cesty Tomáš Kolařík poznamenal, že Polsko průběžně modernizuje Oderskou vodní cestu a připravuje projekty pro podporu plavby, loni dokončilo nový plavební stupeň Malczyce a připravují se další.

V přístavu Kozle se právě buduje například nebo logistické centrum které může být zajímavé i pro české dopravce. Napomoci rozvoji lodní dopravy na Odře má také inovativní kontejnerová loď, která se nyní staví v loděnici Koźle zhruba 60 kilometrů od českých hranic.

Dodal, že na práce na polské straně by mělo navázat splavnění úseku od česko-polské hranice do Ostravy. „V podstatě je potřeba vybudovat dvě plavební komory, jednu přímo na hranici, druhou přímo v Ostravě. Jinak je Odra již směrově upravena pro plavbu, a i dálniční mosty umožňují proplutí větších lodí. Budeme usilovat o to, aby i český úsek až do Ostravy byl hotový do roku 2030,“ řekl Kolařík.

Ministerstvo dopravy navrhlo pokračovat pouze v přípravách na propojení Dunaje a Odry, což by podle odhadů mělo stát 283 miliard korun. Proti jsou nicméně Ústecký, Středočeský a Pardubický kraj, které trvají na zachování labské větvě vodního koridoru. Projekt má ale i řadu odpůrců. O další přípravě projektu by měla rozhodnout vláda v září.

Splavnění Odry podporuje také Moravskoslezský kraj. Podle náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové nebude sehnání finančních prostředků takový problém, jako získání stavebního povolení.

„Ale buďme optimističtí, protože jedna věc je jasná, že tento projekt je vizionářský, ale pokud by se podařil, tak si myslím, že by to mohlo přispět k rozvoji našeho regionu,“ řekla Jarmila Uvírová.