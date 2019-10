Po ráně pěstí přišla smrt. Rváč dostal šest a půl roku

Chtěl zabránit rvačce dvou mladíků a zaplatil za to životem. Jeden z bijců ho ranou pěstí srazil k zemi, kde na místě zemřel. Takový osud potkal padesátiletého muže z Třinecka. Násilník Martin B.(20 let), který má jeho život na svědomí, si ve čtvrtek u Krajského soudu v Ostravě vyslechl verdikt. Senát jej za ublížení na zdraví s následkem smrti poslal na šest a půl roku za mříže. Obžalovanému hrozilo až deset let.

Mladík by měl ve vězení strávit šest a půl roku. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch