Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší?

„Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Svou aktualizovanou mapu zveřejnila v pátek v podvečer také Krajská hygienická stanice v Ostravě. Podle ní je v kraji 320 potvrzených případů nákazy.

Počet nakažených podle Krajské hygieny Ostrava v okresech je 320:

Ostrava - 99

Frýdek-Místek - 89

Karviná - 49

Opava - 35

Nový Jičín - 28

Bruntál - 20

Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

Mapa Ministerstva zdravotnictví v pátek 3. dubna, 17.25 hodin.

Mapa KHS, pátek 3. dubna v 18 hodin.

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE (3. dubna):

Soused na souseda. V Ostravě někdy vyjíždějí strážníci kvůli smrkání nebo napití

Oznámit, či neoznámit člověka, který si na veřejnosti nezakrývá ústa a nos? Je přivolání ochránců zákona udání, nebo naopak projev zodpovědnosti - VÍCE ZDE.

Hasiči dokončili dezinfekci Irisu. V domově strávili 25 hodin!

/DENÍK SLEDUJE, VIDEO/ Pozitivní zprávou je, že dosud ke třem nakaženým seniorkám a jedné ošetřovatelce v ostravském domově seniorů nikdo další nepřibyl. Šest zaměstnanců však stále čeká na vyhodnocení odebraných vzorků - VÍCE ZDE.



Kraj má pro seniory vyhrazené zařízení v Bílovci, Darkově a Klimkovicích

Moravskoslezský kraj na svém pátečním zasedání krizového štábu rozhodl, že pro seniory s nákazou COVID-19 a seniory v karanténě, vyhradil tři zařízení - VÍCE ZDE.



Naděje s bukovými křídly aneb ostravské básnění v ulicích v období krize

/FOTOGALERIE/ Poetické cedulky, které v podstatě navazují na fenomén Guerilla Poetring, můžeme nyní nalézt na nejrůznějších prostranstvích v centru Ostravy. Přečíst na nich můžeme básně českých a světových autorů. Téma? Naděje, která je v současné chvíli pro nás tolik důležitá - VÍCE ZDE.



Tohle je smysluplná reklama! Festival daroval billboardy Ostravě

Silnice v Ostravě začaly v uplynulých dnech lemovat nové billboardy. Reklamní plochy ale v této nelehké době nabyly zcela nových rozměrů. Město na darovaných plochách děkuje všem, kdo se nyní obětují a pomáhají ostatním - VÍCE ZDE.



Šéf sex-shopu: Objednávky stouply. Klienti berou i lubrikační gely s dezinfekcí!

/FOTOGALERIE/ Havířovský e-shop Růžový Slon patří v tuzemsku mezi tři „top“ obchody ve svém ranku a podle toho vypadá jeho aktuální činnost. Koronavirus nekoronavirus, sexuje se totiž vesele dále - VÍCE ZDE.



Ostravské soudy v čase koronaviru aneb Rozsudek v přímém přenosu

/FOTOGALERIE/ Roušky, přísná hygienická opatření, měření teploty a jednací síně, ve kterých jsou ale ve skutečnosti vlastně nejsou obžalovaní. I takto vypadá situace v mnoha justičních palácích po celé republice - VÍCE ZDE.



Třinec bojuje s koronavirem také prostřednictvím 3D tisku

Současný nouzový stav spustil v Třinci velkou vlnu solidarity, o čemž svědčí množství dobrovolníků, kteří pomáhají potřebným - VÍCE ZDE.



První společné chvíle s miminkem si tatínci mohou užít i ve Frýdku-Místku

Porodnice ve Frýdku-Místku umožňuje nově přístup otcům po porodu alespoň na porodní sál, aby si mohli užít první společné chvíle s miminkem. Nezbytné je udržovat několik důležitých zásad - VÍCE ZDE.



Krnovští Schodaři vyzvali k charitativnímu sportu. Jak? Virtuálně!

/FOTOGALERIE/ Kopec Cvilín nad Krnovem je tradičním cílem sportovců, kteří si během do schodů udržují kondici. Dobře znají všech 218 kamenných schodů, které se staly ideálním místem trénování i závodů. Tato komunita, která si říká Schodaři, se v těchto dnech kvůli dodržování preventivních opatření nemůže setkávat na svých oblíbených cvilínských schodech - VÍCE ZDE.



Uvolněné prostory v Lázních Darkov by měli zaplnit dlouhodobě nemocní senioři

Do karvinských lázní by se mohli dočasně přestěhovat senioři, kteří dlouhodobě pobývají v nemocnicích napříč krajem. Nemocnice totiž potřebují volná lůžka - VÍCE ZDE.



Stavba obchvatu Karviné by měla začít podle plánu, stále platí jarní termín

I přes přetrvávající nouzový stav stále žije naděje, že konečně začnou práce na budování silničního obchvatu Karviná - VÍCE ZDE.



Ve Frenštátě pod Radhoštěm vyrábějí ochranné štíty na 3D tiskárně

Prvních 46 ochranných štítů vyrobených na 3D tiskárnách přímo ve Frenštátě pod Radhoštěm rozvezl v pátek 3. dubna koordinátor místního dobrovolnického centra Marian Žárský - VÍCE ZDE.



Železník se bude rvát za Opavu ve FIFĚ

Fotbal má sice stopku ale opavský útočník Lukáš Železník jde do akce. Zúčastní se totiž turnaje Datart e:LIGA Challenge v hraní hry FIFA20, a to v barvách Slezského FC Opava - VÍCE ZDE.