Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 24.4. 17:30): 942

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 24.4. 19:00): 907

Ostrava: 358

Frýdek-Místek: 196

Opava: 153

Karviná: 112

Nový Jičín: 62

Bruntál: 26

Počet uzdravených: 279

Počet mrtvých: 25

*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava

**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE

(Pátek 24. dubna)

*pro zvětšení map na ně klikněte Během jednoho týdne má být otestováno až 27 tisíc lidí na přítomnost protilátek proti koronaviru. Testováni budou v Praze, Brně a okolí, Litoměřicích, Olomouci a okolí, v Litovli a UničověKorejští pracovníci automobilky Hyundai budou moci přijet do závodu v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. V květnu jich přijede 446, další budou následovat. Celkem se do země má dostat asi 750 inženýrů, budou pracovat na vývoji nového vozidlaNedělní tragická smrt třiačtyřicetiletého Reného Urbaniece z Karviné zasáhla jeho nejbližší rodinu, známé i přátele. Sportovec tělem i duší, otec dvou synů, zemřel po nehodě, která se stala v sobotu odpoledne při cyklistickém výletu v Hrádku v Beskydech/ZÁBĚRY Z MÍSTA NEHODY/ Záchranáři vyjížděli ve čtvrtek 23. dubna odpoledne k dopravní nehodě, která se stala na silnici poblíž Vítkova. Došlo tady totiž ke zranění hned dvou cyklistů, za vším stojí s největší pravděpodobností mikrospánek sedmačtyřicetiletého řidiče z Opavska/FOTOGALERIE, EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR/ Přesně před pěti lety, v dubnu 2015 u příležitosti výročí osvobození Ostravy, se stali dva velitelé tanků, Karel Šerák a Bedřich Opočenský, příslušníci 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, čestnými občany města OstravyObora Hukvaldy se 1. května znovu otevře veřejnosti. S postupným uvolňováním opatření, která dříve vyhlásila vláda, bude areál opět možné využívatPozor, začíná se! Během několika dní se rozběhnou práce na stavbě silničního obchvatu Karviné. Deníku to potvrdila Petra Havrlantová, mluvčí společnosti Skanska, která bude stavbu provádět. Její zástupci absolvovali ve středu přímo v Karviné schůzku také se zástupci města/FOTOGALERIE/ Butiky? Restaurace? Kdepak. Milovníci zvířat vyhlíželi zejména otevření psích salonů! A v pondělí se dočkali. Střihačky v salonech nyní neví, kam dřív skočit. A nouze není ani o kuriózní situaceŘadu lidí především v minulých týdnech uvěznila karanténa a vyhlášený nouzový stav v jejich domovech. Jednou z možností, jak si zkrátit dlouhou chvíli, tak bylo a je zahrát si třeba s rodinou nebo spolubydlícími nějakou deskovku a přijít tak na jiné myšlenky -