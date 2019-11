Přes třicet let žije v zahraničí, ale vždycky se rád vrací domů. Těšil se i tentokrát, na Fire on Ice plánoval oficiálně ukončit svou dlouhou a úspěšnou kariéru, jenže dopadlo to jinak. Jozef Sabovčík, legenda československého krasobruslení, ve středu 6. listopadu show od 19 hodin v Ostravě ani o den později v Bratislavě nevystoupí.

Fire on Ice bude bez Jozefa Sabovčíka, ale Tomáš Verner (vlevo), Ilja Averbuch (uprostřed) a Michal Březina věří, že i na dálku ucítí všechny emoce z Ostravar Arény. | Foto: SPR media/ Miloš Židík

Bronzový medailista z olympiády v Sarajevu 1984 a dvojnásobný mistr Evropy (1985, 1986) po bolestivých problémech s plotýnkou, které ho sužují už od jara, v Americe podstoupil ve čtvrtek druhou operaci. „Do poslední chvíle jsem věřil, že to vyjde, s celou rodinou jsme měli připravené něco extra speciálního na ledě. Budu na vás myslet a doufám, že v blízké budoucnosti nastane nějaká příležitost, kdy to pro vás budu moct předvést, abychom udělali symbolickou tečku za mou kariérou,“ vzkázal do Ostravy.