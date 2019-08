Závody pořádá Mikroregion Slezská Harta a ten má také v závodech svou vlastní kategorii, ve které si to mohly rozdat výhradně posádky z členských obcí Mikroregionu. Ze čtrnácti obcí se přihlásilo třináct posádek.

V některých byl problém složit posádku, protože občas někdo na poslední chvíli nemohl, ale povedlo se. „Lidi to dalo dohromady, chtěli hlavně reprezentovat svou obec,“ řekla starostka Meziny Stanislava Slováková.

Závody dračích lodí se staly největší akcí konanou na přehradě, která přilákala tisíce lidí a dělá Slezské Hartě dobrou propagaci. U vzniku přitom stálo před šesti lety jen pár nadšenců a dobrovolníků v čele s Josefem Fiedlerem z Leskovce nad Moravicí.

„V roce 2014 jsem ani netušil, že se to tak rozvine, tehdy jsme měli jen tři posádky,“ zavzpomínal na vznik závodu Fiedler. Brzy ale závod získal na popularitě a zájmu, od loňského ročníku si pořadatelství převzal Mikroregion Slezská Harta.

Fiedler vysekl poklonu zejména posádkám z malých obcí. „Je kumšt, aby kapitán sehnal dvacet lidí na dědině, to obdivuji, dneska je problém sehnat lidi, na poslední chvíli vždy někdo odpadne, že nemůže a něco mu do toho přišlo,“ hodnotil Fiedler. Ten by nyní chtěl na Hartu přivést i veslařský sport, založil Veslařský klub a v Bruntále vede veslařský kroužek.