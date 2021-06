"Zhruba hodinu před nedělním polednem vyjela do Albrechtic u Havířova jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanice Havířov a jednotka dobrovolných hasičů Albrechtice. Pod střechou třípatrového obytného domu se zasekl ve větracím otvoru krásný rorýs. Hasiči využili na jeho opatrné vyšťouchnutí shora se střechy několik technických prostředků. Po vysvobození ale nedoletěl daleko, padl únavou a možná i prožitým stresem na nedaleký trávník. Hasiči je proto raději převezli do Přírodovědné stanice Juventus v Karviné," popsal první případ mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Ptáci ale měli smůlu dál. V půl páté odpolední byl v Krnově, místní části Pod Cvilínem nahlášen škubající se holub, uvězněný ve ventilačním otvoru domu. Při ustavování automobilové plošiny ze stanice v Krnově se holub zřejmě pořádně lekl, podařilo se mu vyškubnout ze sevření – a uletěl.

"Před osmou hodinou večerní vyjela jednotka HZS MSK ze stanice Třinec do místní části Lyžbice zachraňovat papouška šedého žako, který seděl na vysoké bříze, asi 15 metrů vysoko, a odmítal se vrátit do náručí majitelky. Při příjezdu hasičů do míst, kam by se stejně hasičská výšková technika nedostala, přeskakoval z koruny jednoho stromu na několik dalších," popisuje dále mluvčí hasičů.

Hasiči se ho proto pokoušeli dostat níže pomocí jemného kropení vodou shora, použili k jeho ulovení i vysouvací žebřík norbas. Zhruba po půlhodině a několika pokusech nakonec žako, slyšící na jméno Vendulka, zaletěl na balkon nedalekého obytného domu. Tam si pro něj došla jeho chovatelka.