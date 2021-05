Aktivista Michael Cestr na procházce v lese našel obrovský pařez. Ze stop odhadl, že kácení proběhlo asi před třemi týdny. Když zjistil, že les patří státu, rozhodl se u Lesní správy Bruntál prověřit, zda kácení proběhlo podle zákona.

Zpočátku se vše zdálo v pořádku. „Lesní správce mi odpověděl s odvoláním na vyjádření revírníka, že strom byl pokácený z důvodů hrozícího rizika pádu větví. Znělo to věrohodně, ale přesto jsem své poznatky ještě konzultoval s ekology, přírodovědci a lesníky. Postupně se ukazovalo, že vše v pořádku není,“ vysvětlil Michael Cestr co předcházelo tomu, než se rozhodl případ medializovat.

Dub měl proschlou korunu

Z hromad větví, které na místě zbyly po těžbě, je zřejmé, že dub opravdu měl částečně proschlou korunu. Větve hypoteticky mohly ohrozit kolemjdoucí, nicméně lesem nevede žádná cesta. Přes okolní pole a bažiny tudy moc turistů neprojde. Šlo o koncepční řešení bezpečnosti? Všude kolem třistaletého pařezu leží vyvrácené souše a stojí odumírající stromy.

„Podle odborníků, se kterými jsem případ konzultoval, je přirozené, když strom ve stáří tři sta let má proschlé větve. Svědčí to hlavně o tom, že byl dlouho ponechaný bez údržby. Ořezy suchých větví a dlouhodobé sledování stavu významných stromů lze provádět nejen ve městě, ale i v hospodářském lese. Kácení je vždy až úplně poslední možnost,“ doplnil Cestr s tím, že ani v hospodářském lese by o kácení tak významného stromu neměl rozhodovat jediný člověk.

Lesní hospodářský plán

Okolnosti pokácení krnovského dubu vyšetřuje Inspekce životního prostředí ČIŽP. Aby bylo kácení po formální stránce v pořádku, musí být zanesené v Lesnickém hospodářském plánu LHP.

„Dub původně rostl jako osamocený strom a postupně byl pohlcen daleko mladším lesem. V LHP pro daný revír by mělo být uvedeno, že hodnota konkrétního dubu i případně dalších starých stromů je jiná, než u zbytku lesa. Pokud přesto byl dub v LHP vedený jako strom určený k pokácení, pak po formální stránce vše proběhlo v pořádku. ČIŽP si nepochybně LHP vyžádá. Až šetření uzavře, budeme vědět víc,“ vysvětlil Michael Cestr, v jaké situaci se rozhodl zveřejnit fotografie pařezu a komentář, že se jedná o barbarský čin státního podniku.