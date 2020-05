Po čtrnácté hodině odpolední, kdy akce oficiálně započala, se to už na sádráku kolem tamní restaurace pořádně hemžilo návštěvníky. Odhadem zde mohlo být několik stovek příchozích.

Ti si mohli prohlédnout upravená auta, se kterými se zde jejich majitelé přijeli pochlubit. Před patnáctou hodinou už takřka nebylo ve vyhrazeném prostoru kam zaparkovat a pořadatel musel řidiče vyzvat, aby své vozy zkusili umístit trochu blíže k sobě.

Atmosféra však byla pohodová a lidé si sraz alespoň dle svých reakcí užívali. „Vylepšené auto sice nevlastníme, ale jsme příznivci tuningu. Takže občas nějaké srazy v kraji obrazíme a snažíme se nevynechávat ani tento opavský. Každým rokem tady objevíme nějaké opravdové skvosty. Ale taky pokecáme s přáteli a užijeme si dobrou zábavu,“ sdělila návštěvnice z Polanky nad Odrou, která do Opavy zavítala se svým přítelem a partou kamarádů.

A pořádně plno bylo také na příjezdové cestě k sádráku. Kolona aut, jejichž majitelé se s nimi rovněž chtěli tuning srazu zúčastnit, se táhla skoro až k k vojenskému splavu. Někteří to už vzdávali a raději se obrátili a odjeli pryč.

„Na sraz jezdím na sádrák každý rok a i letos jsem se chtěl zúčastnit. Jenže jsem dostal od známého zprávu, že u jezera už je plno a snad další auta už nebudou pouštět. Takže jsem to zaparkoval mimo sádrák a šel se podívat alespoň pěšky. Některé kusy stály opravdu za to, ale bylo tam i plno takových, které na tuning srazu neměly co dělat a jen zabíraly místo opravdu vylepšeným autům,“ posteskl si jeden z návštěvníků, který se představil jako Ondra z Opavy.

Odpoledne potrápil návštěvníky srazu déšť, večerní party se pak nekonala vůbec.