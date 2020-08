Trabant Retro Rally Weekend 2020 pořádala fulnecká Restaurace na Stovce. V pátek „trabanťáci" představili na Komenského náměstí, potom absolvovali spanilou jízdu po Fulneku a okolí, večer je čekal koncert hudební skupiny Vítek, v sobotu opět projeli Fulnek a okolí, zúčastnili se jako předjezdci Kowax ValMez Rally 2020 a večer je čekalo letní kino Bony a Klid.

Lukáš Štefka přijel z Ostravy, upozornil ale, že ve Fulneku trávil většinu prázdnin, neboť zde měl prarodiče. Dorazil trabantemT601 vyrobeným v listopadu 1986. Byl to už jeho druhý, předchozího měl jen v nejzákladnější výbavě. „Dodělával jsem tam hodně věcí, nemělo to mlhovku, zpátečku…

Tento ještě budu vylepšovat, přes zimu ho chci rozebrat a udělat kompletně nový celolak, výbrus motoru, novou klikovka. Když se hodně snažím, dostanu se ke stovce, ale určitě budu dělat repas motoru, aby to lépe jelo,“ svěřil se Lukáš Štefka.

Mnoho obyvatel i návštěvníků Fulneku zaujaly tři přívěsné obytné vozíky, které si jejich majitelé vyrobili z Trabantu 601 kombi. „Je u toho uřezaná motorová část, je zadeklovaná, zavařená, do nosníku je propojené oje. Základem je, že úřad musí schválit stavbu. Musí to projít státní zkušebnou, aby to mohlo do provozu, pak s tím několikastránkovým elaborátem jdete na magistrát, kde to uvedou do provozu. Ta práce na tom je to nejjednodušší,“ řekl pro Deník Petr Padalík z Přerova.

Podle něj se dá takový přívěs postavit přes zimu. Obsahuje postel, na níž se pohodlně vyspí dva dospělí lidé, má to topení na 220 V, termostatickou zásuvku, ve výbavě nechyběl ani televizor. „Dnes už jsou možnosti připojení na 220 voltů v každém kempu, takže je to pohoda,“ dodal Petr Padalík, jehož trabant sjel z výrobní linky v roce 1990.

jeden z organizátorů akce Antonín Zbožek sdělil, že setkání majitelů trabantů spojili s Kowax ValMez Rally 2020. „Máme tam nějaké kontakty a protože děláme nějaké věci pro obyvatele Fulneku v rámci gastronomie v naší restauraci, chtěli jsme zdejší dění oživit a udělat z toho případně tradici. Vzhledem k tomu, že trabanťáci přišli o jednu lokalitu a mají zájem o novou, Fulnek se jeví jednou z nich,“ řekl Antonín Zbožek s tím, že organizátoři chtějí připomenout, že trabanty tady jezdily a jsou jakousi tradicí.

„Je to i kvůli příbuznému, který má trabanta, a ten mě oslovil, že hledají zajímavou lokalitu. Počítá se s tím, že v příštím roce se pojede první Rally Fulnek, a její součástí by byla také Trabant Rally,“ uzavřel Antonín Zbožek.