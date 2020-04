Pobouření veřejnosti a zájem detektivů z odboru hospodářské kriminality. Toho zatím dosahuje osoba vystupující na sociální síti jako „Lukáš Nováček“ a vybírající jménem rodiny dítěte se spinální muskulární atrofií (SMA) peníze na nákladnou terapii.

OLÍK ze Sedlnice, pruhovaná trička jsou symbolem sbírky na jeho léčbu. | Foto: archiv rodiny

„A víte, že mne to ani moc nepřekvapuje? V českých poměrech se to dá čekat! Bohužel…“ konstatuje Radka Hoferová ze Sedlnice na Novojičínsku, maminka malého Olíka, kterému je třeba do půlky května sehnat dva a čtvrt milionu milionu eur – asi dvaašedesát milionů korun – na uhrazení léku Zolgensma.