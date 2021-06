V doprovodu Jana Rafaje, generálního ředitele společnosti Heimstadem, která na Karvinsku a Ostravsku poskytuje nájemní bydlení, si Dostálová prohlédla náměstí Budovatelů v Novém Městě a od primátora Karviné Jana Wolfa (ČSSD) vyslechla, co toto město především tíží.

Ve stručnosti shrnuto, je to restrukturalizace města a celého regionu, který nemá-li vymřít, potřebuje peníze. Na projekty restrukturalizace regionu a s tím spojené nové příležitosti pro podnikání.

Toto byla také první slova Jana Rafaje, která z jeho úst zazněla. „Pohornická krajina má připravenu spoustu projektů a všichni víme, že je potřeba přivést zaměstnavatele s vyšší připadnou hodnotou,“ řekl Rafaj.

Karviná věří, že peníze získá

Primátor Jan Wolf, nemile zaskočen jen pár hodin starou zprávou, že Karviná při dělení 19 miliard, které Moravskoslezský kraj rozdělí na restrukturalizaci pohornického regionu, asi nedostane tolik peněz, kolik měla přislíbeno, ministryni zopakoval, Karviná je strukturálně postižené město, těžba uhlí končí a je tedy jasné, že mu pokud nepomůže kraj, stát nebo Evropská unie, vlastními silami se město bude velmi obtížně strukturálně přeorientovávat.

Připomněl, že město má už dlouho připraveny projekty v rámci programu Karviná všemi deseti, jsme tedy připraveni a nyní čekáme, zda nám komise, která ten balík 19 miliard rozdělovala, něco schválí.

„Do tohoto regionu je na restrukturalizaci třeba nalít miliardy korun, protože pokud ne, můžeme si o tom donekonečna povídat, ale neudělá se nic. A toto není jen o Karviné, ale o celém regionu – Orlová, Havířov, Ostrava. Tady se bavíme o proměně celého Karvinska a Ostravska,“ vysvětlil karvinský primátor.

V podvečer ale přišel s dobou zprávou, že v prvním doporučujícím procesu se podařilo pro Karvinsko doschválit další dva projekty, a to PODOLUPARK (nová průmyslově-vědecká zóna v Horní Suché) a také projekt EDEN Karviná, jehož nositelem bude Slezská univerzita.

Ministryně Klára Dostálová připustila, že rozdělené peněz z Fondu spravedlivé transformace se pro Karvinou nevyvíjí dobře. „Ale nepředbíhejme, procesy jsou v jednání. Zeptám se na celou situaci také pana hejtmana Vondráka,“ řekl Dostálová, podle níž jsou to peníze na transformaci regionu, a proto je důležité, aby se i na Karvinou dostalo. Z Karviné pak ministryně zamířila do Havířova a poté do Ostravy.