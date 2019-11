Slezské derby patří mezi nejrizikovější zápasy, které v minulosti doprovázela řada konfliktů i tvrdých zákroků policie. Ta počítá s nasazením těžkooděnců i jízdního oddílu městské policie, situaci bude ze vzduchu monitorovat vrtulník.

„Z bezpečnostního pohledu toto derby patří mezi vysoce rizikové utkání. Diváky hostujícího celku přiveze vlakový speciál na železniční zastávku Ostrava-Vítkovice,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že pochod fanoušků Opavy na stadion přinese dopravní omezení.

„V souvislosti s přesunem fanoušků na stadion dojde v odpoledních hodinách mezi 16.30 až 17.30 hodinou k omezení v dopravě. Lidem doporučujeme, pokud to bude možné, aby si v pátek odpoledne cestu přes Ostravu-Vítkovice naplánovali v jiném čase, případně zvolili náhradní trasu v jinou než uvedenou dobu. Během přesunu fanoušků bude zapotřebí uzavřít komunikaci včetně křižovatek v okolí stadionu,“ dodala Michalíková, podle níž bude do bezpečnostních opatření nasazen adekvátní počet policistů, a to nejen z Moravskoslezského kraje.

Případné vášně by měl tlumit i policejní antikonfliktní tým. Někteří z příznivců Ostravy a Opavy se na stadion nedostanou. Jde fanoušky, kterým soud uložil zákaz vstupu na stadion. Část z nich se bude muset hlásit na policejní stanici podle místa bydliště.

