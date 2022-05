Místostarosta Vladimír Řezáč podle České televize strávil noc ze čtvrtka na pátek v cele předběžného zadržení. Deníku to potvrdil i starosta mariánskohorského obvodu Patrik Hujdus: „Já se o tom dozvěděl od policistů s tím, že byl zadržen. Dnes vím jen to, že probíhají nějaké úkony a vyšetřování.“

Na radnici se také uskutečnila v pátek 13. května prohlídka v Řezáčově kanceláři trvající mezi jednou a dvěma hodinami. Z oslovených úředníků nikdo ale netušil, co se tam odehrálo, ani za co policisté místostarostu zadrželi. „Vyžádali si jisté materiály, já si nicméně myslím, že nejsem oprávněn sdělovat, jaké,“ popsal starosta Patrik Hujdus s tím, že obvod poskytl, co policisté vyžadovali a vyslovil ochotu dále s vyšetřovateli spolupracovat.

Starosta Patrik Hujdus potvrdil i zprávy o problémech se zákonem místostarostky Murtinové. „Ale jsem přesvědčen, že obě záležitosti spolu nesouvisí. Ona, pokud vím, je popotahovaná za věci z období, kdy u nás úřadoval jiný starosta a jiné vedení obvodu,“ nechal se slyšet Hujdus.

Stíhaná Murtinová: Jde o politický boj

Sandra Sophia Murtinová.Zdroj: ÚMOb Mariánské Hory a HulvákyObracet zády se k Řezáčovi ani Murtinové, jak podotkl, nehodlá, nechá si nicméně od nich vše vysvětlit – a do té doby bude ctít presumpci neviny. „Pokud se něčeho skutečně dopustili, pak musí oni sami zvážit setrvání ve funkcích,“ poznamenal.

„Na mne to hodila současná opozice. Jde o politický boj, který se tady táhne delší dobu. Snaží se mne odrovnat…“ komentovala obvinění Murtinová. Vše řeší s právníkem a uvedla, že vzhledem k závazku mlčenlivosti se ke kauze nemůže vyjadřovat.

Odmítla každopádně, že by její potíže se zákonem jakkoliv souvisely s těmi Řezáčovými a neshledala důvod skončit jako místostarostka. Murtinová patřila vloni společně s Tomášem Suchardou k zastupitelům, jejichž volba zvrátila situaci ve vedení na radnici Mariánských Hor a Hulvák, vyznačující se velmi křehkým poměrem.

Dnešní koalice má osm a opozice sedm hlasů z patnácti.

Exstarosta Vávra: Podepsal jsem mlčenlivost

„Chod radnice není děním kolem obou místostarostů vůbec nijak ovlivněn,“ vzkázal starosta Hujdus. Ani on nevyloučil, že současné dění v obvodu bude vodou na mlýn opozici. „Samozřejmě, že ucítí příležitost. Doufám však, že si Mariánské Hory a Hulváky v době před komunálními volbami nezaslouží další převrat,“ sdělil Hujdus.

„Všechno souvisí se vším. Já jsem ale podepsal mlčenlivost, tudíž je potřeba vyčkat, až mi policie rozváže jazyk,“ prohlásil Jiří Vávra (vloni svržený starosta za ANO). Odmítl spojitost případů Řezáče i Murtinové s politickým bojem v obvodu.

K situaci se v pátek odpoledne vyjádřil i nejvyšší orgán z vedení hnutí Ostravak. „V souvislosti se zadržením místostarosty Mariánských Hor a Hulvák Vladimíra Řezáče, zvoleného za hnutí Ostravak, jsme se rozhodli okamžitě, jakmile to bude technicky možné, vyzvat jej k rezignaci na jeho zastupitelský mandát,” stojí v prohlášení představenstva hnutí.

Vedení hnutí Ostravak: Nelze kličkovat

„Ačkoliv se to může zdát lidsky nepříjemné a podrobnosti zadržení neznáme, přesto se nebudeme, na rozdíl od některých ostatních stran, schovávat za presumpci neviny a kličkovat. Prioritním důvodem vzniku hnuti Ostravak byl boj proti korupci, s níž úspěšně již dvanáct let bojujeme, proto je pro nás jakýkoliv, byť jen náznak, závadného chování signálem, abychom se proti němu rychle a jasně vymezili.

Vladimír Řezáč byl vyzván ke složení zastupitelského mandátu, nicméně věříme, že se situace vysvětlí a podaří se mu očistit své jméno. Pokud tomu tak bude, čemuž v tuto chvíli nemáme důvod nevěřit, rádi navážeme na naši dosavadní spolupráci,” píší v prohlášení Tomáš Málek, Eva Schwarzová a Lukáš Semerák z hnutí Ostravak.

Celé prohlášení hnutí Ostravak:

Zdroj: Ostravak