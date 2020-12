Hymnou moravskoslezských policistů by se mohla stát píseň Poliši ze severu, která se od tohoto týdne šíří internetem. Videoklip se již objevil i na oficiálním policejním twitteru. Píseň, v níž je svérázným způsobem popisována práce ochránců zákona v našem regionu, složil ostravský bavič, muzikant, skladatel a textař Jiří Krhut (45 let). O její vznik se svým způsobem „zasloužila“ covidová pandemie.

"Každoročně se v prosinci uskutečňuje slavnostní akce Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje nazvaná Policista roku. Přípravy začínají od letních měsíců. Vzhledem k epidemickým okolnostem však byla slavnostní část, na které měl vystoupit pan Jiří Krhut s pásmem písní, zrušena,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Podívejte se na nový policejní hit Poliši ze severu

"Policie se ale následně obrátila na Jiřího Krhuta s prosbou, zda by nesložil písničku pro policisty Moravskoslezského kraje, která by byla elektronicky zveřejněna na konci roku jako poděkování našim policistům v tomto náročném období,“ doplňuje policejní mluvčí, podle které by se píseň mohla hrát i na prezentačních akcích krajského policejního ředitelství a případně při náborech nových uchazečů.

Oddělení tisku zajistilo k písni vytvoření videoklipu. Nejprve byl zveřejněn na interních stránkách našeho ředitelství a následně i na sociálních sítích Policie České republiky,“ dodala Jiroušková. Videoklip má již tisíce zhlédnutí, ohlasy jsou vesměs kladné. „Jsme rádi, že se písnička kolegům líbí a dle reakcí vykouzlila úsměv v této nelehké době také u veřejnosti,“ uzavřela Jiroušková.

K TÉMATU

Zdroj: archiv Jiřího Krhuta"Práce na písníčce mě moc bavila," říká autor hitu Jiří Krhut



Kde jste hledal inspiraci?

Procházel jsem různá oddělení policie, abych si představil nějaké vtipné momenty. Dostal jsem to do nějakého tvaru, se kterým jsem se ztotožnil a stál jsem za tím.



Nelze přeslechnout, že zpíváte "po ostravski".

Je to písnička o moravskoslezských policajtech, je to o Moravskoslezském kraji, tak jsem do toho potřeboval dát i charakteristický dialekt.



Zasahovala policie do textu?

O zasahování se nedá hovořit. Je ale pravda, že když jsem to skládal, měl jsem jemně jiný obsah. Dělal jsem si trochu legraci i z konkrétních lidí na policii…



V písni ale o konkrétních lidech zmínka není.

Shodli jsme se, že pro veřejnou podobu je lepší, když nejste konkrétní, aby to mělo univerzalitu. Ta píseň měla obecně vyzdvihnout práci moravskoslezských policistů.



Říkal jste, že v původní verzi jste si dělal legraci z konkrétních lidí. Například?

Trochu jsem si střelil do ředitele moravskoslezské policie. Bylo to vtipné, i jemu se to líbilo. Ale pak jsem to po dohodě změnil.