Polské řidičky autobusů si práci v Karviné pochvalují

Jsou usměvavé, milé a sympatické. Pokud se ale s vámi nepouštějí do debaty, není to tím, že by nechtěly, ale proto, že česky nevládnou úplně na jedničku. Ale určitě vám rozumí. Řidičky Jolanta a Ewa jsou totiž Polky žijící v nedalekém Jastrzębiu-Zdrój a do Karviné dojíždějí za prací.

Jolanta Kocurek za volantem autobusu karvinské MHD. | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Pokud využíváte karvinskou MHD, stoprocentně vás už někdy vezly. Jedna pracuje v ČSAD Karviná od ledna, druhá od dubna. „Ale připadá mi to už dlouho, říká ta mladší, Ewa Widera. Prozrazuje, že řidičák na autobus si udělala, když potkala svého muže, zalíbilo se jí to a splnila si sen. Stala se řidičkou autobusu. O možnosti pracovat v Karviné se dozvěděla od známých. Koneckonců karvinská dopravní firma má za hranicí dobrou reklamu. Po problémech tamních dopravců se začali polští řidiči zajímat o práci na české straně a jen u ČSAD dnes pracuje skoro deset mužů a několik žen. „Známí tu práci moc chválili, tak jsem sebrala odvahu a přihlásila se. Když jsem tu nastupovala, trochu jsem se bála, nevěděla jsem, co mě čeká, ale jsem mile překvapená. Třeba tím, že tu není tolik žen řidiček autobusů jako u nás. A taky jsem zjistila, že Češi jsou velmi spokojení lidé a ta práce mi moc vyhovuje," říká paní Ewa. Proč si polští řidiči hledají práci za hranicí? Přiznávají, že jsou tady lepší podmínky a hlavně platy. „A taky technika, vozy jsou tu novější, lepší," říká Jolanta Kocurek, druhá z řidiček, které byly ochotny podělit se o své zkušenosti z práce v Karviné. Než si udělala řidičák na autobus, pracovala jako vedoucím obchodu. „Řidičkou jsem se stala tak, že se manžel zapsat do kurzu a přihlásil i mě. Absolvovala jsem roční kurz, včetně jazykové přípravy," říká Jolanta Kocurek, která prý má rodinné kořeny na české straně hranice – její švagrová žije v Havířově. Také paní Jole se v práci moc líbí a je prý mile překvapená ze zdejších lidí. „fakt jsme mile překvapena. A nějaké poznámky nebo narážky, že jsem Polka? S tím jsem se nesetkala," říká s úsměvem.

Autor: Tomáš Januszek