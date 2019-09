„Toto spojení umožní obyvatelům Moravskoslezského kraje cestovat nejen do měst v jižním Polsku, ale díky rozsáhlé síti spojení z Vratislavi také do více než 500 měst 29 zemí Evropy,“ upozornil na přednosti nového spoje Bogdan Kurys, místopředseda polské dopravní společnosti Sindbad.

„Až dosud jsme se zaměřovali pouze na dálková spojení, jejichž trasy dosahovaly tisíce a více kilometrů. V současnosti naše společnost nově zavádí denní autobusové spojení mezi menšími a méně komunikovanými městy na obou stranách hranice,“ zdůvodnil novou strategii Bogdan Kurys. Polský Sindbad existuje více než třicet let a patří k největším dopravním společnostem v Evropě.

Ceny jízdenek začínají už na pěti eurech, neboli na 120 korunách. V internetových diskusích se Krnované divili, proč s podobnou nabídkou nepřišel český dopravce. Někteří byli zaskočeni jízdním řádem. Nechápali, proč autobus vyjíždí z Krnova v 17.15 hodin a do Vratislavi dorazí ve 21.30 hodin.

„Super, až na ty divné časy spojů. Pro mě nepoužitelná doba. Co budu dělat v noci v Polsku?“ byla častá reakce Krnovanů, kteří mají cesty do Polska spojené hlavně s nákupní turistikou.

CO TŘEBA…

„Vratislav neboli Wroclaw je nádherné město i na noční procházku po večerním check-inu na hotelu. Ráno snídaně v secesním Dinette, pak návštěva unikátní zoo s afrikániem a haly století zapsané v UNESCO. Po cestě zpět procházka po ostrovech a večeře v pulzujícím centru. Třetí den brzo ráno zpět do Krnova, na oběd doma a volné nedělní odpoledne jako bonus. Pro člověka, co mu vyhovuje v páteční večer sednout po práci na laciný autobus, co ho doveze až do auty přecpaného centra, spoj k nezaplacení,“ nastínil krnovský zastupitel Miroslav Kozelský, jak lze využít nový přímý spoj Krnov Vratislav.

V opačném směru totiž tento spoj v 6.15 hodin naloží cestující ve Vratislavi a do Krnova dorazí v 10 hodin. A není problém ani zajet jím bez přesedání až do Ostravy.

Stačí si vybrat cílovou stanici na https://www.sindbad.pl.