/FOTO/ Vláda vůči horským střediskům přitvrdila. O půlnoci z pátku na sobotu zavřela poslední lanovky, které dosud mohly vozit aspoň pěší. Deník vyrazil do Jeseníků zaznamenat poslední hodiny provozu vyhřívané lanovky ve skiareálu Kopřivná.

Skiareál Kopřivná v pátek večer zažil poslední jízdu nejmodernější vyhřívané lanovky. Od soboty všechny lanovky definitivně zastavilo vládní nařízení. | Foto: Deník/František Kuba

Provozovatelé lanovky zvali veřejnost na poslední jízdu povzbudivými slovy: „Přes všechny zákazy a omezení si nenechejte vzít radost z ledové krásy a magické zimní atmosféry hor. Nádherné sochy z desítek tun ledu už jsou hotové. Dnes máte poslední možnost nechat se k nim vyvézt vyhřívanou lanovkou. Od soboty 30. ledna se k horní stanici lanovky jistě budete rádi procházet. V ledovém baru si dáte něco na zahřátí. Věříme, že pochopíte, že od soboty zavedeme symbolické vstupné do areálu 100 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma,“ vyrovnali se s tvrdou realitou provozovatelé lanovky a skiareálu Kopřivná.